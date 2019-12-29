「讓非法棄置無所遁形！」台中市政府環境保護局引進無人駕駛旋翼飛機（UAV）空拍技術，輔助人力巡查無法到達的區域；透過俯瞰角度強化犯罪證據採集、現場地形資料蒐證及相關棄置數量估算等，成為防範非法棄置的絕佳利器，讓門戶深索或高山峻嶺的掩埋場無所遁形。

環保局指出，以往查緝違反環保法令案件，常受限大門、圍籬、地形或地域阻隔，稽查人員無法完整勘查現場；UAV可應用於較大廢棄物非法棄置面積、地形陡峭難至、圍籬深鎖等場址，透過空拍方式確認區域實際棄置情形。

環保局日前查獲某垃圾棄置場址，該棄置位置與鄰近道路落差高達數十公尺，如採過去調查方式，需以吊掛方式，將人力及機具垂吊至堆置位置才能進行估算與量測。運用UAV空拍技術，即可將空拍影像即時連結地面電腦螢幕，調整拍攝高度及範圍，掌握廢棄物棄置情形及地貌等環境資訊。

環保局表示，該垃圾棄置總面積約有671平方公尺，並採3維影像計算棄置廢棄物的堆置量體，可免除稽查人員於吊掛作業的危險，也提高量測及估算結果精準度，未來將逐步推廣使用；全案調查資料已移送台中地檢署偵辦，該局將要求行為人負起清理責任。

環保局強調，市府持續精進查緝作為，並搭配高科技UAV空拍巡查監控，建立非法廢棄物棄置防範機制，呼籲不肖人士切勿心存僥倖，如查獲不法，必依法查處。

(中時 )