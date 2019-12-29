曾爆炸7人受傷 蘆竹工廠再傳火警 15:482019/12/29 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市蘆竹區海湖東路1間製造化學原料的工廠29日下午發生火警，消防隊員救援中。（讀者提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市蘆竹區海湖東路1間製造化學原料的工廠29日下午發生火警，消防隊員救援中。（讀者提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市蘆竹區海湖東路1間疑似製造化學原料的工廠29日下午發生火警，其中1、2樓廠區燃燒，因該工廠過去發生過原料儲存槽大爆炸，且化學物品有可燃性，消防人員也不敢大意。 據了解，該工廠在2007年時原料儲存槽發生爆炸，造成7人受傷。桃園市消防局也出動71人，30輛消防車、救護車前往救援，所幸目前無人員受困。消防人員持續搶救中。因為濃煙密布，也引起不少民眾側目，警、消也提醒民眾勿在附近逗留。 (中時 ) #工廠 #原料 #人員 #爆炸 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 中鋼：韓國廠爆炸 不影響鋼品 04:102019/12/25 證券．權證 趁大選警力空窗趕製毒 屏檢警破3處安非他命工廠 10:092019/12/25 社會 利比亞果菜市場炸彈爆炸 釀平民4死6傷 14:232019/12/25 國際 「蝦味先」用過期原料 裕榮老董遭判2年、罰金三千萬 11:322019/12/26 社會 勞團籲直接僱用派遣人員 台電：受限法規須公開甄試 21:102019/12/26 財經 中華電信工程人員總動員 秀5G嗨翻2020跨年 18:132019/12/27 科技 工廠無塵室驚傳火警 3機警員工迅速滅火 19:582019/12/27 社會 竹南工業區不平靜 光電廠火警後漆廠又冒煙 23:312019/12/27 社會 索馬利亞爆炸案 死亡人數增至61 18:412019/12/28 國際 工廠勞力高學歷化 04:092019/12/29 專題周報 社會熱門新聞 對座熱褲妹伸美腿插入兩腿間 男羞紅臉求助 - 社會 教室妹子突掀裙 他見裙底風光「美景」瞬間破滅 - 社會 收500元讓網友假扮他「內射」女友 重判5年 - 社會 宜蘭警酒駕車禍 大學生昏迷送醫 - 社會 美艷空姐被抓姦又續睡人夫 正宮開門正面對決 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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