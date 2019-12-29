桃園市蘆竹區海湖東路1間製造化學原料的工廠29日下午發生火警，消防隊員救援中。（讀者提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市蘆竹區海湖東路1間疑似製造化學原料的工廠29日下午發生火警，其中1、2樓廠區燃燒，因該工廠過去發生過原料儲存槽大爆炸，且化學物品有可燃性，消防人員也不敢大意。

據了解，該工廠在2007年時原料儲存槽發生爆炸，造成7人受傷。桃園市消防局也出動71人，30輛消防車、救護車前往救援，所幸目前無人員受困。消防人員持續搶救中。因為濃煙密布，也引起不少民眾側目，警、消也提醒民眾勿在附近逗留。

(中時 )