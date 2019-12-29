總統候選人電視辯論會第二階段，宋楚瑜表示他在民進黨要穩定兩岸時，他願意幫蔡英文 ，「不過，蔡總統，不是所有的事情妳都問過我，壞的那些事情都沒有問過！所以搞得亂七八糟」。韓國瑜也批評蔡英文用擠牙膏的方式把他擠到一國兩制「非常沒有水準」。

總統候選人辯論會第二階段，第五個媒體自由時報提問，她說，宋楚瑜從兩千年開始，每隔四年就會在這個擂臺上見面，二十年過去了，她請宋分析，台灣整體二十年來的得失成敗是什麼？台灣未來我們的國家該致力發展的方向是什麼？

她也詢問蔡英文，一九九六年到現在，我們一共產生了四位總統，前面三位總統都有八年的任期，不算短的時間有的留下了民主，有的留下了遺憾，有的留下了很多的問題，她請問蔡如果有機會連任，最想為這塊土地留下的是什麼？

她也問韓國瑜，反送中是影響這次台灣大選最重大的變數，台灣深受其害，因為中國政府的處理不當，讓國民黨的選情受到了嚴重的傷害，如果有機會當總統，怎麼看待這件事情？

宋楚瑜表示，他二十年來看到臺灣的發展，坦白講是熱鬧有餘，紮根不足，嚴格講起來，我們的民主確實應該要有多采多姿，民進黨。

人民給了他機會，國民黨也給他機會，但是他們忘了台灣不需要強人，台灣需要一個堅強的領導人，領導的團隊要有紀律， 他要有方法、要有策略，能夠把人民所期待去做的事情，

好好的能夠兌現。

他說，坦白講，在馬總統的領導之下的八年，為什麼人民最後只剩下給他百分之九的評價？我們看到蔡總統，她的團隊一樣，沒有紀律，為什麼高雄會輸得那麼慘？台灣人民很大的專長那就是他們有耐心，但是他最後會做最好的判斷。那就是他了解到，他才是我們國家未來的頭家。

宋楚瑜表示，過去這些年來人民曾經給過他機會，在民進黨要去穩定兩岸的時候，他願意幫蔡英文，「不過，蔡總統，不是所有的事情妳都問過我，壞的那些事情都沒有問過！所以搞得亂七八糟」。

他說，從另外一方面來講，他國民黨也一樣，為什麼失望？十年來，從來沒有他真正看作是所謂的藍軍的一份子。講選舉的時候說泛藍要大團結，平常就惡整，像這樣子的作法，他看過人生百態，今天為什麼要出來？就是放下一切，讓最後有這個好的機會重新讓大家覺得宋楚瑜還願意為台灣人民好好的做最後的服務。

蔡英文則表示，她仔細地聆聽宋楚瑜的講法，確實在過去一段時間，我們有很多事情是有溝通的機會、直接或間接，「可是你剛剛講壞的事情是沒有跟你問過，我想，是因為沒有問過所以你有誤解」。很多的事情，其實並不會像宋所想像的那樣的情況，她希望宋有些事情還需要有更進一步的了解。

她回應媒體的發問表示，剛才總編輯所提到的問題，「我想，每一個領導人在他擔任領導人的時候，當下的局勢就是他最大的挑戰」。現在的台灣最大的挑戰莫過於在中國的擴張的企圖心是越來越強，整個區域的局勢是越來越複雜。台灣的主權、台灣的民主自由方式被削弱，或者是被破壞的危機是存在的。

她說，所以這個時候，此時此刻，當下的領導人，最重要的就是要窮盡所有辦法來維持

是來保護我們的主權，同時讓台灣的自由民主的生活方式可以持續下去，讓台灣的每一個世代的人，尤其是年輕人都有能力、也有權利決定自己未來的選擇。

至於美中貿易戰確實帶來了這個世界經濟體系的一個重新的調整，尤其是產業鏈的改變。

那麼這個變局當中，她說，現在的領導人必須帶領台灣經濟的改變跟佈局的改變，讓我們在這個變局當中，重新變成未來的供應鏈的核心，也能夠主導未來新的產業的發展，讓台灣在未來的產業發展中佔了重要的一席之地。

此外，她說，我們必須要跟國際更深、更重要的連結，現在我們跟很多的國家在各方面、政治、經濟各方面都有很深的連結，這個未來我們會繼續做下去。

韓國瑜則表示，宋楚瑜曾要求他尊重媒體，她絕對尊重媒體自由，但是過去一年半，台灣二零二零年總統大選從來沒有這麼骯髒過，一年半來，如果百分之九十媒體攻擊的宋楚瑜，攻擊的是宋最摯愛的陳萬水、百分百的網路抹黑你喝酒抱女人、是黑道是流氓、說孩子不是你生的？連續黑你一年半「今天你會這樣說嗎？」

他說，宋要求韓國瑜要有風度尊重媒體，但看別人挨打會覺得很輕鬆，二零二零年台灣總統大選，台灣幾十年民主真的有像今天這麼髒？這麼惡劣嗎？賴清德就坐在這裡。「你在今年四、五月被網軍打成什麼樣子，不是一樣叫爺爺奶奶嗎？」

他說，媒體自由，我們絕對尊重，但惡劣的媒體全民譴責，為什麼他不接受三立電視台的採訪？「我說，你改個名字，三立電視台改成兩粒，我就接受」，為什麼少一粒？因為沒有良心，剩下兩粒是哪兩粒，第一個造謠，一個是抹黑「這還叫新聞媒體嗎？」

他說，蔡英文總統一直擠牙膏一樣把他擠到一國兩制，我們是選總統，支持中華民國憲政體制，不是選票考量，而是我們的信念，是台灣的價值，不要去抹黑，「你愛台灣，我也愛台灣」「你愛中華民國？我不知道，我愛中華民國」「你對兩千三百萬人有感情嗎？我不知道，因為你覺得好遙遠，但我有感情」。用擠牙膏的方式把他擠到一國兩制「非常沒有水準」。

(中時 )