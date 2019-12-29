民進黨嘉義縣第一選區立委候選人蔡易餘（右一）期待藉著金鐘歌王楊烈（左二）的人氣行銷在地美食。（蔡易餘競選團隊提供／張毓翎嘉義傳真）

金鐘歌王楊烈（中）陪民進黨嘉義縣第一選區立委候選人蔡易餘（左）到朴子第一市場拜票。（蔡易餘競選團隊提供／張毓翎嘉義傳真）

金鐘歌王楊烈29日原本要陪民進黨嘉義縣第一選區立委候選人蔡易餘掃街，因下雨取消行程，改到朴子第一市場大啖在地傳統小吃，在前朴子市長王如經等人一同參與下，一邊開直播一邊吃美食，在金鐘歌王的加持下，不到半小時，線上人數衝破千人觀看。

根據中央氣象局，在南方雲系北移影響下，今日各地都屬於容易下雨的天氣，嘉義一早下起超大豪雨，更是打亂蔡易餘原本與楊烈的車隊掃街計畫；蔡易餘表示，他很感謝楊烈一早搭高鐵南下嘉義，雖然今天氣溼冷，但楊烈依舊陪他四處拜票，因此特別安排到朴子第一市場，用臉書直播方式，推薦在地好吃的美食。

蔡易餘特別詳細介紹各個美味好料，從春捲到傳統肉羹、古早味麻糬及菜燕等；蔡易餘說，這次直播希望能憑著楊烈高人氣，將朴子美食推展出去。楊烈看到滿滿一桌價格實惠的美食，直呼「真正大碗又滿意」，他隨後拿起柴魚湯，開心地說要「以湯代酒」感謝大家。

楊烈表示，這次陪著蔡易餘在市場拜票，看一下就知道，他不僅人緣很好，也對傳統小吃瞭若指掌，每位鄉親也都熱情地和他打招呼，還有人會在他耳朵旁加油鼓勵，因為鄉親認同他，才有這樣的高人氣，明年1月11日也請大家支持蔡易餘繼續連任。

(中時 )