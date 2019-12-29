大腦日理萬機，格外需要被善待。每日早晨謹慎開機，每晚妥善關機，才能讓大腦順利調適、運轉。

當大腦無法靠自己轉換開、關機時，就得靠我們營造合適的環境和更多時間，幫助它休息和啟動。睡前應做好幾項準備，讓大腦順利關機，才能擁有好的睡眠質量。每個人大腦調節開關的方式和時間不盡相同，專家們建議8個方法，再來就要靠自己找到最適合的入睡儀式。

適度的伸展運動幫助舒展肌肉、去除緊張，放鬆身心。（圖／pixabay）

1.設定睡前60分鐘的鬧鐘

不只早上起床需要鬧鐘，晚上睡前1小時也需要鬧鐘，提醒自己該是準備睡覺的時間，開始做些入睡前的準備儀式，幫助大腦沉靜入眠。

2.關掉3C，不收LINE和e-mail

螢幕發出的光源會讓人難以放鬆，且會傷眼睛。如果無法關機，就轉靜音。

如果睡前收到主管的LINE訊息指定明日工作，可能又開始焦慮擔心而難以入睡，林口長庚紀念醫院呼吸胸腔內科主治醫師羅友倫說。

3.為隔日的早餐備料

預先備好早餐食材，能讓清晨備餐省事、更容易落實；而期待早餐也會成為隔日早起的動力，台灣營養基金會執行長吳映蓉分享自身經驗。

4.備妥隔日服裝和必備物品

準備好隔日的服裝搭配和包包裡的必備物品，可以避免隔日早晨的手忙腳亂。

5.伸展運動

適度的伸展運動幫助舒展肌肉、去除緊張，放鬆身心。坐在地上，雙腳向兩側打開，雙手慢慢去抓住兩腿，吸氣，胸部打開，吐氣時，頭和肩膀垂下。反覆5次。或是打開雙腳後，右腳彎曲，左腳跟立起，吸氣、吐氣，身體向左腳延伸，儘量讓臉碰到腿。5次吸吐後換邊。

6.以感謝為一天畫下句點

行動習慣大師佐藤傳在《招來好運的睡前5分鐘魔法習慣》一書中說，不論是喜歡的人、討厭的人，在睡前感謝今日與自己相遇的所有人，放下不滿情緒，有助睡眠。

7.務必關燈，連夜燈也不留

光線會抑制褪黑激素的分泌，妨礙睡眠品質，睡眠務必關燈，讓褪黑激素分泌，幫助大腦進入深沉睡眠狀態。

8.拉上窗簾但留一點點縫

雖然夜裡不需要光線，但明日一早卻需要陽光喚醒大腦，拉窗簾時預留一點縫，為下一個美好的清晨做準備。

(中時電子報)