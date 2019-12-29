有消費者發現，市售標榜天然的乳製品在營養標示中竟有反式脂肪，是標示純屬錯誤或有其道理？而這與對部分加工食品標示零反式脂肪又有何不同？對此，食藥署表示，牛、羊等動物因為特殊消化道細菌作用，會將牧草發酵產生反式脂肪，所以才會出現反式脂肪的標示。

眾所皆知，反式脂肪不利於人體健康，但令人納悶的是，為何市售天然乳品還會出現反式脂肪的標示？食藥署解釋，其實有天然的反式脂肪，是因為牛、羊等反芻動物特殊的消化道細菌作用，會將牧草發酵產生反式脂肪。

至於人工的反式脂肪，食藥署指出，主要來自於經過氫化的植物油，其氫化過程會改變脂肪的分子結構，優點為讓油更耐高溫、穩定性增加，並且增加保存期限，但同時也會因為不完全氫化而產生反式脂肪。許多研究證實，攝取反式脂肪與罹患心血管疾病風險增加具相關性。

依「包裝食品營養標示應遵行事項」規定，包裝食品應在營養標示內標示反式脂肪項目，無論來源是天然或加工氫化產生的非共軛反式脂肪含量皆須標示。如果食品中確實沒有反式脂肪，或符合規定中得以零標示的條件，營養標示中的反式脂肪含量可以標示為0。

食藥署補充說，考量飲食中人工反式脂肪的主要來源為部分氫化油，衛生福利部於105年4月22日已發布訂定「食用氫化油之使用限制」，自107年7月1日起，食品中不得使用不完全氫化油(部分氫化油)。

(中時電子報)