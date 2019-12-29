即便下著大雨，仍有數百位支持者冒雨力挺。(吳亮賢攝)

侯友宜率領12區立委候選人大造勢。(吳亮賢攝)

國民黨新北市黨部29日舉辦「立委拚過半！友宜建設才有伴」12區立委候選人聯合造勢，由新北市長侯友宜率領全體藍軍誓師，即便下著大雨，仍有數百位支持者冒雨力挺，現場侯友宜也率領12位候選人高喊，「新北12win！一個都不能少，過半只是最低標準」，展現母雞帶小雞氣勢。

今下午2時，雖然天空下著大雨，但藍軍12區立委候選人仍精神抖擻，身穿整齊劃一的戰袍，輪番上台向支持者訴說政見，隨後更一一將手中的看板，貼滿背後的新北市行政地圖，象徵12席立委全壘打。

侯友宜到場時，由新北戰警列隊一同大進場，氣勢十足，他致詞時更向所有支持者信心喊話，「新北市12席1個都不能少，過半只是最低標準，要力拼全部當選

！」

侯友宜表示，現在新北市在中央只有羅明才、林德福兩位委員，形單影隻，「舉手舉到腳舉起來都舉輸人」，新北市靠侯友宜一個不夠，在很多資源上，立委的影響力更大，「在這裡懇請新北市400萬市民，給這12席立委滿滿的支持，新北市的建設會更快、更好、更有未來，拜託大家。」

(中時 )