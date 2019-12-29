2020總統大選電視辯論會來第三階段的交叉詰問，親民黨總統候選人宋楚瑜表示，蔡總統、韓市長，台灣人民要求的不是芒果乾、芭樂票，他向全國同胞承諾、願每年進立法院報告。台灣每兩年加入國際組織。請問蔡總統、韓國瑜能做到嗎？

韓國瑜說，特偵組議題，監察院陳師孟連法官都敢約談，我當上總統立刻重啟特偵組，我韓國瑜叛國、接受一國兩制，特偵組必須辦韓國瑜。現在蔡政府就是新潮流綁架蔡英文，蔡就是布袋戲，被新潮流操控。被派系綁架，連余天都這樣說，民進黨若能清黨，把癌細胞清除。那台灣人可以投民進黨，親愛台灣人民現在不能投蔡英文，實在是新潮流控制民進黨，現在不是蔡英文執政，是新潮流在執政。

蔡英文總統則回應，國情報告如果是立法院邀請，他就去。至於國際組織多加一個，他們會努力來做，但如果設定目標要強力達成時，會不會對國家的主權、民主生活有響？中國大陸會拿觀光客跟國際組織的事情要我們在國際上退讓。

(中時電子報)