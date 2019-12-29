總統選舉電視辯論會第二階段交叉詰問，韓國瑜問蔡英文，認為您的團隊清廉嗎？認為民進黨內部派系嚴重嗎？認為民進黨讓台灣人民產生強烈懷疑，認為民進黨貪污腐敗，是否要重啟特偵組？對外無法親民、對內被架空，要讓台灣人繼續活在這樣的噩夢嗎？

蔡英文回答直指，韓市長問題3次政見會講過，酸韓只有一個政見就是特偵組，不滿韓說蔡政府政權貪汙，卻從來提不出證據，所以就說要設特偵組來查。

蔡英文表示，特偵組只是偵查犯罪的一個特別任務行編組，有眾多的檢察官，有地方檢察署、高等檢察署，檢察體系一體，對於犯罪偵查整個體系一體的可以互相支援，對於重大案件，高檢署檢察長還可以指揮，因此沒有特偵組的必要。

蔡英文更怒嗆，特偵組在馬王政爭時代，變成一個東廠，變成政治人物清算政敵的方法，成立特偵組查沒有根據的指控，這是最壞的典範，變成干預司法、政治鬥爭工具。

宋楚瑜雖然沒有被韓國瑜「點名」回答，但宋楚瑜開頭就用不輪轉的台語回答說，「他沒有問我有沒有貪汙，感謝你的肯定」。宋強調，自己擔任台灣省長時，省府團隊超過10萬人，經手的錢坦白講超過上兆元，每年發包出去的工程是以十萬件為基礎，但卻曉得「上梁正，下樑就不會歪」。

宋楚瑜也說，對岸領導人要求官員要管好自己、家人、部署，坦白講對岸也在要求，難道台灣不能做出同樣的標準嗎？台灣民眾還在懷念蔣經國時代，這是廉能的基本價值，所謂大道之行也，選賢與能，天下為公。他呼籲鄉親選擇又廉又能的人，廉能團隊會做事，不會A錢、亂抱女人，這樣不是很好嗎？

(中時電子報)