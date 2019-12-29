2020總統大選唯一一場總統候選人辯論會今天下午2點登場，在第三階段交互詰問，蔡英文第二輪問一個政治人物是不可以信口開河，但韓市長從政見發表會到辯論會，聽到很多信口開河的說法，韓也被批評改口、背棄承諾，原本說不會溜之大吉，後來說「Yes, I do」!誠信已經破產，上禮拜不滿意韓國瑜的民眾上街抗議，韓卻罵遮羞布，蔡問韓國瑜覺得承諾重要嗎？

國民黨總統候選人韓國瑜表示，信口開河？他只能說幫蔡寫講稿的幕僚格局太小，從摩天輪到高雄市的問題，到底誰提供資料給蔡，他轟蔡英文跳票何其多！蔡說謙卑謙卑再謙卑，卻看到反滲透法，謙卑了嗎？對得起高雄鄉親嗎？對得起林園鄉親嗎？韓國瑜問大家，若蔡英文執政很快樂，拜託投給蔡英文總統，若不快樂投給韓國瑜，他批蔡英文跳票紀錄太多了！他批蔡英文在總統政見會、辯論會修理韓國瑜，格局之小，他都不知道該不該信任了！他轟蔡英文的用人不該信任。

親民黨總統候選人宋楚瑜表示，必須要讓人民覺得不是超級大總統，重大政策兩岸問題要向人民好好說明，他才提出要到立院向人民報告。宋楚瑜說政治人不可以信口開河，說到要做到，他一開場就先提出蔡總統承諾過還權於民的基本思維，針對馬前總統不以為然，但是不要忘了總統是最重要平台，要整合意見，黨外意見，大家好好溝通。

(中時電子報)