「浩角翔起」成員阿翔已婚並育有3名子女，然今年6月卻被抓包當街激吻「好哥兒們」謝忻，婚外情因此曝光，事後阿翔公開道歉並完全切割謝忻，翔嫂Grace當時選擇原諒，然這半年多來，跟過去曬恩愛的模樣不同，阿翔鮮少出現在Grace的社群版面上，而近日適逢她生日，陪著一起慶生的，竟然也不是老公阿翔。

「浩角翔起」阿翔。(中時資料照片)

翔嫂Grace選擇回收阿翔，然夫妻關係仍處於修補階段，今年生日，老公阿翔並非一起慶祝的第一人，她提前跟閨密相聚度過，難得更新了IG照片，甚至有感而發表示：「過節已經不那麼重要」，如今只想每年把時間花在跟喜愛的朋友一起度過，「確實～會令人期待節日能提早到來」。

而Grace的慶生小聚會不只一回，接著又跟相識15年的朋友相聚，兩人一起走過長大的歲月、瘋狂的青春甚至一起慢慢變老，Grace更說：「我們的相遇絕非偶然」，且再度吐露心聲：「有的朋友～會時時惦記著妳說過的話」，看來相當珍惜兩人的情誼。

(中時電子報)