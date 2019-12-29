北投北聯幫八仙會會長黃男夥同另外13名幫眾，經營賭博網站討債，小弟才23歲就已經異常兇狠，毆打、囚禁被害人，還將人打到重傷後丟在醫院急診室，並用針刺手指指縫，輪流看守並以黑布罩頭，電擊昏迷後又用冷水潑醒被害人，整個過程宛如電影情節，士林地檢署日前偵結，依組織犯罪防制條例、強盜、恐嚇等罪，分別起訴黃、幫眾13人，其中10人現仍遭法院羈押。

起訴指出，29歲的黃姓會長，已經因毒品等案，被判刑10年、4年多有期徒刑，有部分尚未定讞，但已確定要入監服刑，前年12月底，黃在北投租下一間辦公室當作「堂口」，作為賭博、暴力討債招募「員工」處所，還印有「加入北聯幫幸福又安康」的標語，行徑極為囂張。

檢警調查，黃自前年年底開始，執行暴力討債工作，直接在馬路攔車，黃更以車窗擊破器敲破車窗打開門鎖，小弟直接將欠錢的廖姓男子拉下車毆打，並持刀砍殺，導致廖左右小腿多處刀傷，還將人丟棄醫院急診室門口，避免東窗事發遭控殺人。

今年4月間，林因積欠150萬債務，黃教唆小弟將人押到「堂口」，強行拘禁，並告訴家人籌錢，打著「北投黑胖」名號恐嚇家屬，囚禁過程中，林雙手被手銬銬住，頭罩黑布，黃以視訊向金主回報進度，並以電擊棒電擊林，昏迷又以冷水潑醒，再針刺手指指縫，小弟輪流凌虐到天亮，並稱「錢還不出來，就拿命來抵」。

另外一間大同區知名麵店，因積欠1600萬，黃在今年7月間，教唆7、8名小弟到山上「取豬糞」，並在店內潑灑，還叫小弟還用直播，讓黃能「即時」指使小弟「進度」，並恐嚇「下次再來就是把店砸店」。

黃更利用先進APP軟體Zenly，掌握小弟的行蹤，其中林姓小弟因背叛，被抓回來恐嚇「你現在混的比較好，你是不是出賣我」，並以膠條、長折凳攻擊頭部，其他人再度護送林到新光醫院就醫，並以視訊回報給黃。

黃遭檢察官羈押期間，供稱自己有動手毆打，但被沒有將人押走，其他不在場的部分，黃否認教唆小弟，還聲稱是欠錢的人主動打電話給他，兩人相約見面的地點，他並非首腦，但小弟都已咬定受到黃指使。

檢察官認為，黃的犯罪組織非常明確，且有多名被害人都受到嚴重的傷害，包括私行拘禁、強盜、擄人勒贖等，而且並未坦承犯行，起訴後法院裁定黃等10人羈押。

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(中時 )