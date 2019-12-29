總統選舉電視辯論會第三輪交叉詰問，國民黨總統候選人韓國瑜指出，民進黨執政慘敗，只有往軍進步，柯文哲也說，民進黨把司法當工具，蔡英文要怎麼交代？若繼續執政，未來四年台灣人民會多麼辛苦？

親民黨總統候選人宋楚瑜表示，現在台灣民主發展未來非常重要主題，一方面要對人民言論自由於以尊重，但必須要有秩序，就像親民黨的標誌，方圓之間成就台灣，如果不能有基本的規範，那麼台灣會自己內亂。

在台灣在資訊業非常發的的過程中，宋楚瑜說，將來也需要有一個基本規範，但這個規範不是執政的人單獨下決定，能了解韓市長心裡難過的是，黑韓網軍很厲害，但自己也是被黑的對象，這部分將來要當成三人的承諾，不管誰當選，在制度上都要建立好的網路規範，可以發言表述，但不能逾越規矩。

蔡英文則反批，韓在去年高雄市長選舉，那時中國網軍的介入給了韓市長最大的助力，韓是網軍最大受益者；她痛批韓對大陸水軍大舉支持從未回應過，且曾永權也借給韓國瑜網軍，如今在哪兒，徐弘庭說要發動網軍肉搜，是什麼樣的網軍呢？而散布假訊息被臉書刪除帳號的，也是國際認證的網軍，網路上造假抹黑，政治人物、意見領袖或單純市民都會被霸凌。

蔡英文更為綠委邱議瑩抱不平，不捨邱議瑩因為表達立場，臉書被上百萬人洗版，這是何等嚴重的事情？她非常同意，不管誰當總統，大家都應該來處理網軍問題。

(中時電子報)