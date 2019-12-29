多個環保團體今天發起反空汙抗暖化遊行，中午約數百人到環保署前抗議，要求蔡政府對空汙議題提出解決辦法，主辦單位並邀請三黨副總統候選人到現場聆聽民眾訴求，不料民進黨副總統候選人賴清德僅簡短發表2分鐘談話後就以辯論會為由閃離，被環團嗆是「髒空氣」、「講一堆空話」。

南部反空污大聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、搶救大潭藻礁行動聯盟等11個環保團體今天發起「反空汙抗暖化」大遊行，中午12點10分民進黨副總統參選人賴清德率先到場與民眾溝通，他表示，空汙議題必須透過行政院與企業、民間團體更密切的合作，並提出關於氣候變遷解決的辦法。

賴清德接著說，應檢討評估溫室氣體解決的辦法，推動積極的能源轉型，讓全台一起推動低碳產業，減少碳中和的期間並達到日本碳中和的目標，而全球氣候變遷對人們生命財產的影響很大，政府未來要強化賑災的能力，還要將國土規劃，把減災的概念放進去。

不過環團聽完賴清德的說法後更加不滿，要求就大潭藻礁的保育議題及中南部的空汙正面回應，但賴清德回，能源的來源要怎麼改變是牽一髮動全身，個別議題很難一一討論，相信未來有時間，大家在討論的時候，民眾的問題可以一個一個來面對。

最後賴清德以還要陪同總統參與辯論會為由先行離開，但環團仍怒氣難消，用麥克風嗆賴清德的發言根本都在講空話，跟髒空氣沒有差別。

(中時 )