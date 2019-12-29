在總統候選人辯論會第三部份交互詰問時蔡韓再駁火，蔡英文詢問韓國瑜，如果人民選擇他難道要讓中國人來決定台灣人的未來？韓國瑜則以蔡英文當陸委會主委時曾有「未來一個中國」的說法，反酸蔡「妳親自說的，妳是不是在賣台？」

在候選人交互詰問時，蔡英文詢問韓國瑜曾主張無色覺醒，說台灣人就是中國人，你願意以開放的態度，討論未來兩岸人民能接受的統一步驟與模式？還是找你這樣做，不就等於承認臺灣是中國的一部份嗎？這樣中華民國還能夠萬歲嗎？如果台灣的未來要兩岸人民都能夠接受統一的模式，難道要讓十四億中國人來決定我們兩千三百萬人的未來嗎？請問，這是你的主張嗎？這是國民黨的主張？她也想問宋楚瑜「你能夠接受這個無色覺醒嗎？」

韓國瑜表示，蔡提到無色覺醒，這是無色「我是國民黨，是藍色」，台灣民主自由的可貴在各自表達意見，所以他認同他們可以表達意見，可以表達思想，「就像妳認同台獨一樣」。

他覺得蔡英文總統還在擠牙膏，擠到一國兩制方向。民國八十九年八月四日蔡英文總統親自答覆的，一個中國可能是未來五年、十年甚至更久，還說兩岸共同共榮，民國八十九年八月四號，「妳親自說的，妳是不是在賣台？」

他說，民國八十九年八月蔡是陸委會主委，當時的年報，都有未來一個中國是台灣人唯一的選擇，「親愛的蔡總統，你是忘記了還是害怕想起來？」裝睡的人叫不醒，「蔡英文總統，妳是不是在賣台？你怎麼敢說未來一中是台灣人唯一的選擇？」

他批蔡英文，一直不停的把玩一國兩制，一直說台灣主權絕對不能交換經濟，民進黨檯面上人物這麼多，在出賣台灣主權交換經濟利益，也沒有看到蔡有任何作為。蔡自己本人都說，兩千三百萬台澎金馬人民，一個中國是唯一的選項。「妳親口回答，妳今天還在這裡指責我。這世界上還有公理跟正義嗎？」

他要蔡英文總統面對問題，台灣是我們都熱愛的家園，台灣健康、光明亮麗的發展是我們在場三個人共同的責任，「不要扣帽子，請台灣人民看清楚」。

宋楚瑜則表示，事實上這個問題有兩個字叫路線，一個叫底線，兩岸所以目前分治基本上是不同的路線，我們堅持的是自由民主的道路，我們遵守的是孫中山先生的民有民治、民享的路線，他一向主張天大地大、人民最大的路線。

至於什麼是兩岸之間交往的底線？他說，那就是任何台灣現狀的改變必須得到台灣兩千三百萬人民民主的方式來共同決定，台灣人讓他能夠當選台灣省長，但是他也是中國人，事實上，在我們的憲法裡面很明文的、很清楚的了解到，兩岸基本的歷史上不可分。

他說，我們必須誠實的認識歷史，更要務實的面對未來，我們要懂得跟對岸怎麼樣打交道，怎麼樣堅持台灣不會放棄自由民主價值的立場，兩岸必須要有建設性的對話。要能夠去瞭解對方，對方也要了解我們，雙方要知此也要知彼，要能夠相互了解對方的底線。那就是我們怎麼樣和平相處，避免武裝對立。

(中時 )