●提問一(中國時報副總編輯白德華)：

三位候選人好，國防部2020年整個編列三千六百三十億的預算，那2017到2020年，三年我們對外重大的軍事採購也達到六千六百億。請問三位候選人，現在大筆資金投入國艦國造、國機國造，這個部分歐洲的有能夠動力系統的，他們又拒絕給我們這邊技術轉移，那請問如果我們自製能力不夠、技術轉移又不行，這部分以後會不會變成一個大錢坑？另外我想請問三位候選人，您覺得我們主要假想敵是誰、次要假想敵是誰？如果日本佔領我們釣魚台，菲律賓驅趕我們的漁民，他們算不算假想敵？如果您認為中國是最大的假想敵，請問中國現在國防實力跟美俄同級，另外他每年的軍事預算大約超過我們十五倍，未來面臨到這個部分，台灣的勝算在哪裡？面對對岸的國力崛起，國際現實對我不利，這個部分的話，您認為台灣如何才能建立一個務實有效的國防政策？謝謝。

●答：

謝謝主持人，謝謝提問人，對於國防這個議題，我應該是所有民選的總統當中，對我們國防議題著力最深，也最關注我們的國防。我們國艦國造、國機國造，我們還自主研發很多現代科技的武器，有些是可以對外說明的，有些我們也必須要保密。

國艦國造是一個現在進行式，我們很多軍艦、還有海巡艦艇都是由我們的廠商來進行製造、建造，至於你講的潛水艦，我們也克服了很多障礙，設計圖已經完成了，我們建造潛艦的廠房現在正在蓋，我們很多的事情不一定有能力、也可以對外來說明，但是我可以告訴你，設計圖已經完成了，現在正在建造當中，國機國造、高級教練機的原機已經出現了，換句話說這一些不但可以強化我們戰力的自主，也可以帶動我們相關產業的發展，對於我們南台灣及中台灣的經濟產業發展是非常重要的。

至於國艦國造這件事情 ，每一次談到國艦國造跟國防，我們的韓市長都會講到弊案，我要再提醒你一次，慶富案是在馬英九政府時代發生的，不是在我執政的時候發生的，請你要搞清楚這個事實。

不論是我們的假想敵人是誰，我們都要把所有被進犯的可能性做全面的防守策略，我們的防守策略是經過跨部會、跨軍種的一個全面方位的策略，我們重點在於不對稱的戰爭，在於區域安全機制的參與跟建構，最重要的是我們的民心士氣，更重要的一件事情，我們必須要告訴全世界台灣有多重要，不論是在產業上、在民主發展上面、在科技上我們是很重要的國家，是值得全世界的民主國家一起來協助台灣、幫助台灣的國家，所以我要再說一次，我是最重視國防的總統。

●提問二(蘋果日報副總編輯蔡日雲)：

蔡總統，你自詡是最會溝通的總統，在執政之初，也期許你的團隊必須要謙卑，但是過去三年多來，以勞基法修法為例，勞資雙方都不滿意，怨聲載道，認為溝通不足，執政團隊大量晉用了派系人馬，也遭外界批評黨同伐異，不夠謙卑，請問，未來如果你連任，你是否會再修改勞基法？又會如何具體的作為，挽回人民對你執政的信心？

●答：

我先回答一下，韓市長提的讀稿機的問題，我們三次的政見發表會和這一次的辯論會，你有看到讀稿機了嗎？我也很盡心盡力的準備了所有的資料，來向人民報告我的政見，也回答今天所提出來的問題，還有韓市長、宋先生在政見會所提的問題。

說到謙卑跟勞基法的問題，我在競選的時候，確實有一個政策，叫做週休二日的政策，一休一例就是要體現這個週休二日。我記得我們在立法院提案的時候，這個提案是有經過部會之間的討論，而且是討論過的，這個提案在當時我們是要落實週休二日，可是國民黨跟其他的在野黨主張是兩例，也就是說這兩天都不可以加班的，後來我們提出了折衷的方案，變成是一例一休，一天可以加班，一天不可以加班，這是當時能夠平衡勞資關係，同時落實週休二日，最好的策略跟政策。

但是我也知道，任何一個政策，在執行的時候，都必須經過再檢驗、再檢討，所以在整個過程當中，我們現在也要求勞動部，在他們進行勞動檢查的時候，必須要請勞動檢查員去了解所有產業在執行這套法律的時候，他們有什麼困難，有什麼東西是沒辦法能夠調適的。我們運用行政的手段來給他們彈性，或者在法律上盡可能的範圍之內，也給他們彈性，甚至給他們協助。我們會隨時來檢討，看我們這一套制度的執行，有什麼要隨時進行、隨時改進的。

至於黨同伐異的事情，是言重了，我剛剛已經舉過一個例子，在過去幾年，我常常向宋主席請益，也請他擔任APEC領袖代表，在這其中，我們互動極好，也討論了很多的事情，國民黨的縣市長只要他們有需要協助的，我們都傾全力去協助他們，我們希望給人民帶來更好的建設跟福利，「黨同伐異」這四個字我想太嚴重。

●提問三(聯合報總編輯范凌嘉)：

蔡總統在就職的時候強調「我們有堅定的信念去捍衛自由民主的生活方式」，但是執政之後，我們卻看到自由民主逐漸流失。例如，蔡總統曾經喊過，台灣人有權利要求公投，但執政後，卻對公投的結果視而不見，甚至動員多數去修改法律，剝奪臺灣人民舉辦公投的時機。

陳前總統他打破保外就醫的四不規定，但是政府卻不開庭，不回審、不特赦，導致社會撕裂。監委陳師孟約詢法官，總統推說是監察司法兩院長期存在的問題。但這明明就是首次有監委，依自身的意識形態，去侵犯司法審判的核心，權力完全失衡，所以才引發八成，也就是一千六百八十九位法官的抗議。

這邊我想三問蔡總統：您所謂的沒收公投符合您主張的還權於民嗎？阿扁破壞法治，身為法律人，您不生氣嗎？如果馬前總統提名的監委，他專門只調查判民進黨無罪的法官，您能接受嗎？同樣三題，也請教另外兩位候選人，謝謝。

●答：

同樣的道理，沒收公投這句話真的嚴重了。

我們因為上一次在地方選舉、九合一的選舉，再加上有好幾十項的公投的議題，造成整個選舉步調大亂，那人民也都在大排長龍的情況下去投票，造成在九合一選舉時候的混亂。

我們也希望公投是能夠經過足夠的討論，而且經過人民意志的決定，而不是在選舉的勝負、輸贏之中，去考慮公投的意向，跟特別的、特定的議題上面的想法。

所以我們就決定說，如果我們把兩件事情分開，讓他脫鉤，讓公投回歸公投，大家可以提議案，大家可以去連署，大家可以形成社會討論的氛圍，而不受到選舉輸贏的影響的話，其實對台灣的民主發展、公投制度的健全其實是更好的。

至於陳前總統的事情，我想跟您說的是，陳前總統的保外就醫，是馬英九總統時代所做的決策。那麼對於一個總統來講，一個保外就醫的人，他有什麼樣的自由，他可以做什麼事情，他不可以做什麼事情，這不是總統決定的事情，這是法務部跟我們的執法機關、跟監獄的管理單位，他們去做的決定。如果他的行為不當，或過度違反保外就醫規定的話，他們就應該去執行法律。

至於監委的事情，我已經說過了，不論是誰執政，不論是誰提名的監委，都有監委調查司法官的事情。那我也說過，這是兩個獨立行使職權的機關之間，對於他們職權範圍的爭議。這個不是總統可以介入的，這是獨立行使職權的機關，他們可以透過協商、協調的機制去畫出那條線，他們獨立行使的權利不會相互扞格。謝謝。

●提問四(中央社總編輯陳正杰)：

三位候選人，我要問的是兩岸跟外交的問題。

中共透過修憲實現強人領導之後，立場更為強硬跟極端，對內加強箝制言論的自由，對外，進一步打壓台灣的國際活動空間，搶走了中華民國的邦交國，升高對台灣的軍事恫嚇，以及對台灣的分化、統戰以及滲透，提出一國兩制台灣方案，並且在國際上因為一帶一路、南海的軍事化、新疆的再教育營，以及香港反送中運動等等因素，使得世界各主要民主國家對中國的疑慮更為加深。我想請問三位候選人對於這樣的兩岸以及國際局勢有什麼看法？

請問蔡總統您上任之後，兩岸關係逐漸降溫，現在目前雙方的政府沒有任何對話，這樣的僵局要如何打破？假使您勝選連任，再繼續執政的話，那北京再搶走台灣幾個邦交國，您的政府要如何因應？謝謝。

●答：

我剛才聽到韓市長斬釘截鐵的說，他不接受一國兩制，可是當習近平剛開始說「一國兩制、九二共識」的時候，韓市長的回答是他不清楚、支支吾吾，甚至於在三月的時候，還到中聯辦去訪問，去創造一國兩制的氛圍。

我要告訴韓市長，或許你現在是拒絕一國兩制，但是一個領導人，不是在社會壓力底下，才去接受這樣的立場，一個領導人是要領導這個社會，在要做決定的時候，就要當機立斷做決定，要在人民之前，去領導人民對這個變局的時候，發生的任何事情的反應，不是人民反應了，人民壓力大了你才拒絕一國兩制。

那麼至於我們對兩岸關係的處理，在過去的這段時間，我們秉持不挑釁、不冒進，我們也讓兩岸關係能夠正常的交流，我們也沒有限縮兩岸關係的交流，倒是中國方面把兩岸關係的交流，尤其是觀光客，還有很多的經貿交流，拿來當作政治籌碼，這才是真正的問題的所在。

那我們這個時候最重要的就是維持要保護捍衛我們的國家的主權，尤其是在今年初，習近平所講的「一國兩制台灣方案」端上檯面的時候，對所有的台灣人來講，現在最重要的問題就是讓台灣的主權可以確保，防止台灣被併吞，這是我們的第一優先。

剛才宋主席講了很多話，我覺得就像我剛開始講的，我們有相同的、有一些相同的技術，我們可以坐下來好好談，我們來形成一個國家團結的態勢，共同來面對兩岸現在的局勢。那麼只要我們展現維護國家主權的意志跟決心，我們也盡了最大的努力，來維持我們兩岸關係的和平穩定。我們內部可以團結一致。我相信北京當局終究是要和台灣打交道，他們在可見的未來，兩岸的當局的化解，是覺得有機會的，謝謝。

●提問五(自由時報總編輯鄒景雯)：

其次我想要請教蔡女士，1996年到現在，我們一共產生了四位總統。前面三位總統都有八年的任期，不算短的時間。有的留下了民主，有的留下了遺憾，有的留下了很多的問題。我想請問您的是，如果你有機會連任，你最想為這塊土地留下的是什麼？四年已經過去，你只剩下一半的時間，你該怎麼做？

●答：

謝謝主持人，我剛才仔細聆聽了宋先生的講法，那確實在過去一段時間我們有很多事情是有溝通的機會，直接或間接。可是你剛才講的壞的事情，是沒有問過，我想就是因為沒有問過，所以你有誤解。

很多的事情其實並不是像你所想像的那樣的情況。我也說過，你其實也告訴我過，其實對於現在發生的事情，你有些事情還需要有更近一步的了解。我上次也說過，我們或許政見會完，或者是我們的選舉結束以後，您需要有什麼樣的資訊、或者是要解說，我們都會來做。

至於剛才鄒總編輯所提到的問題，我想每一個領導人，在他擔任領導人的時候，當下的局勢是他最大的挑戰。那麼現在的台灣，最大的挑戰，莫過於中國擴張的企圖心是越來越強，我們整個區域的局勢是越來越複雜。

台灣的主權，台灣的民主自由方式，被削弱、或者是被破壞的危機是存在的。所以這個時候，此時此刻，當下的領導人最重要的，就是要窮盡所有辦法，來維持、來保護我們的主權，同時讓台灣自由民主的生活方式，可以持續下去。讓台灣的每一個世代的人，尤其是年輕人，都有能力、也有權利來決定自己對未來的選擇。

至於美中貿易戰，確實帶來了世界經濟體系重新的調整，尤其是產業鏈的改變。在變局當中，現在的領導人，必須帶領台灣做經濟的改變跟佈局的改變。讓我們在這個變局當中，重新變為未來供應鏈的核心，也能夠主導未來新的產業的發展，讓台灣在未來的產業發展中，佔重要的一席之地。

第三個，就是我們必須要跟國際有更深、更重要的連結。現在我們跟很多的國家，在政治、經濟各方面，都有很深的連結，這個，未來我們會繼續做下去。

(中時 )