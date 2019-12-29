2020總統大選唯一一場總統候選人辯論會，在第四階段結論部分，國民黨總統參選人韓國瑜要大家好好思考，這三任總統給台灣的處境如何？他呼籲大家信任他，他保證讓台灣欣欣向榮，讓台灣快樂。

韓國瑜說三任總統全部是台大法律系畢業，都不太會當總統，台灣情況一年不如一年，陳水扁什麼都好，敗在貪，馬英九什麼都好，敗在軟，蔡英文總統什麼都好，敗在空。韓國瑜說蔡三年半執政不知道要怎麼形容，都用讀稿機，沒有中心思想，人民跟蔡英文越來越遠。

韓國瑜說2020還要台大法律系的當總統嗎?請大家思考什麼人能當總統，什麼人像總統？總統可以跟大企業家喝紅酒，不可以跟百姓吃滷肉飯嗎？韓國瑜當總統，一定跟庶民在一起。他說能做好三件事就是最好的總統，一、要確定國家發展目標，台灣安全人民有錢。二要以身作則。三、用清廉有效率的團隊，經濟部國防部外交部放好，監督他們並確定目標。他感嘆表示，台灣怎麼會變這樣，他若當總統，請信任他，保證讓台灣欣欣向榮，讓台灣快樂。

(中時電子報)