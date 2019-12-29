2020總統大選電視辯論會，第三階段的交叉詰問，親民黨總統候選人宋楚瑜提問，任何改變台灣前途的決定都必須由台灣兩千三百萬人決定，菜總統曾說，依照兩岸人民關係條例執政，他要問蔡英文的國家定位到底是什麼？問韓國瑜的國民黨的買辦問題，該如何處理。

韓國瑜則回應先前蔡英文所指稱，韓在去年高雄市長選舉是靠境外網軍得利。韓批，蔡英文才是靠網軍擊敗賴清德，韓質疑卡神楊蕙如網軍逼死外交官，直指其實蔡英文妳才是最大的網軍頭子。

(中時電子報)