一般人若發現自己排便有異狀，通常會趕緊到醫院做檢查，但有一名中年男子，發現自己排便次數有異後，立即到醫院求診，做了超音波、大腸鏡等檢查卻都沒有問題，沒想到，最後竟是靠胃鏡檢查出一種兇猛癌症，不到半年後還是去世。

外科醫師陳榮堅在《醫師好辣》中分享一個病例，有一名40多歲男子發現自己排便習慣改變，從每天一次到兩、三天一次，因此去做了大腸鏡，檢查結果卻正常，雖然有比較放心，但肚子還是有點不舒服。之後這名男子肚子不適又加上身體疲憊，深怕自己肝臟出問題，於是又做了超音波檢查，依然沒問題。

陳榮堅指出，這名病患後來到他的門診就醫，經過抽血檢查，發現病患的血色素只有11。陳榮堅接著詢問病患的病情，發現對方自從排便習慣改變開始，胃口也跟著變小，於是就替病患做胃鏡檢查，沒想到竟是瀰漫性的胃癌。

瀰漫性胃癌超音波照不出來。（摘自YT《醫師好辣》）

陳榮堅解釋，瀰漫性胃癌會整面散布在胃上，且擴散速度很快，超音波也照不太出來，如果是經驗淺的醫師，照胃鏡還會覺得「整面都一樣」而直接忽略。最後，這名病患雖然有馬上做化學治療，但仍在半年後離世。

(中時電子報)