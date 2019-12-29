總統辯論會今（29）日登場，最後階段，三位候選人將進行結論。蔡英文總統強調台灣不會滅亡，而總統要重視承諾，而非只會信口開河。

蔡英文提到1994年台北市長選舉，大家最深刻印象的就是中華民國要滅亡了，之後這句話也被特地政黨當成選舉武器，如今25年過去了，現在中華民國還是中國民國，沒有人可以否認他們對主權、自由的熱愛。

之後的25年，在回顧這場選舉，蔡英文表示，自己是唯一提出政見的候選人，競選總統的目的是為年輕人未來而戰，年輕人要知道下任總統是否有能力改革、打造全民照顧體系，最重要的是，是否有能力捍衛國家主權。

蔡英文說，不要小看年輕人，他們要的不是一場表演，自己不是慷慨激昂、不會哽咽、不會跪著走路，但在國家受威脅時，會挺起腰桿捍衛主權，不會讓台灣成為下一個香港，也不怕挑戰、沒有私心，強調身為領導人就是要重視承諾，而非只有信口開河。

(中時電子報)