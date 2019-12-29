泰國皇家海軍說，去年深入洞穴救出足球隊的泰國海軍海豹突擊隊，第2名成員貝盧特‧帕克巴拉(Bayroot Pakbara)不幸過世，他在救援過程中受傷遇到細菌感染，雖然在過去1年多的時間都在醫院治療，卻因敗血症而死。第一位過世的成員是薩曼·古南中尉（Saman Gunan），他補給氧氣罐時因呼吸管壓迫而身亡。

美聯社報導，泰國海軍海豹突擊隊的臉書頁面公告，一等士官帕克巴拉因感染擴散到血液，病情惡化而身亡，家屬已辦完後事。

根據《曼谷郵報》的報導，帕克巴拉星期五安葬在沙敦府南部的塔洛賽清真寺，當地媒體援引他的母親的話說，自從山洞救援以來，她的兒子已經多次進出醫院。

去年6月份，泰國少年野豬足球在練習後，男孩們和他們的教練在山區裡踏青，結果遇到大雨，為了躲雨進入了睡美人洞(Tham Luang)，然而入口迅速被洪水淹沒，12名少年與1名教練困在裡面。儘管軍警動員大量人力搜查，這些男孩們還是在洞穴中度過了九個晚上，然後才被專業潛水員發現。又花了8天的時間解救出來。遺憾的是，2名救援人員因此而犠牲了。

睡美人洞相當曲折又漫長，裡頭有大量的蝙蝠棲息，蝙蝠糞累積在洞穴各處，滋生相當多的危險病菌，這是泰國海豹隊成員感染而死的主因。

(中時電子報)