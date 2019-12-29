雖然華為遭受美國封殺，但其最新手機出貨量依舊不斷成長。陸媒引述消息報導，華為最新發布的旗艦手機Mate 30系列出貨量已突破1,200萬台。這個勢頭還在增長，預計整個系列在生命週期可以完成2000萬支的出貨量目標。

華為消費者業務CEO余承東曾公開表示，Mate 30系列上市60天，全球出貨量已經超700萬台，同比增長75％。據陸媒報導，華為Mate30系列出貨量如此之高有多方面原因，譬如：產品上市後保持供貨充足，大量用戶想要嚐鮮5G網絡的用戶，提前入手了Mate 30系列的5G版本，另外還有部分商家和平台在雙十一、雙十二等活動上對該產品進行降價促銷，帶動了很大一部分銷量。

消息人士還透露，華為目前已經改變了一定的策略，Mate 30系列也開始在全球更多的國家和地區上市，這對於完成最終的2,000萬支的出貨量目標，起到了很大的推動作用。此外，得益於華為Mate30系列的熱銷，2019年華為手機全年出貨量很有可能會超過蘋果公司。

(工商 )