（無線電波偵測器+隱藏式耳機偵測器。圖/中油提供）

中油公司108年新進博士級職員甄試，今（29）日在台北市私立金甌女中舉行初（筆）試，總計174人報名，共123人應考，到考率70.69%，預計錄取30人，平均錄取率約24.39%。

中油表示，本次甄試性別不拘、年齡不限，區分為12個類別，初（筆）試科目為各類別專業科目1科。為善盡國營事業社會責任，照顧弱勢族群，本次針對原住民族及身心障礙人員訂有報名費減免之措施，另原住民族初（筆）試成績得另加計15%。

此次甄試將依初（筆）試成績擇優通知應考人參加複試，名單預定於109年1月22日在經濟部、台灣中油全球資訊網及本甄試專案組網站公告。參加複試合格錄取人員（預定於109年3月3日榜示、109年4月中旬報到）將於台灣中油用人單位實習6個月，月薪約6萬餘元，實習期滿成績合格後正式派用。

(工商 )