（無線電波偵測器+隱藏式耳機偵測器。圖/中油提供）
中油公司108年新進博士級職員甄試，今（29）日在台北市私立金甌女中舉行初（筆）試，總計174人報名，共123人應考，到考率70.69%，預計錄取30人，平均錄取率約24.39%。
中油表示，本次甄試性別不拘、年齡不限，區分為12個類別，初（筆）試科目為各類別專業科目1科。為善盡國營事業社會責任，照顧弱勢族群，本次針對原住民族及身心障礙人員訂有報名費減免之措施，另原住民族初（筆）試成績得另加計15%。
此次甄試將依初（筆）試成績擇優通知應考人參加複試，名單預定於109年1月22日在經濟部、台灣中油全球資訊網及本甄試專案組網站公告。參加複試合格錄取人員（預定於109年3月3日榜示、109年4月中旬報到）將於台灣中油用人單位實習6個月，月薪約6萬餘元，實習期滿成績合格後正式派用。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。