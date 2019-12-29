針對是否要三修勞基法，解決部分產業無法適應一例一休等議題，總統暨民進黨總統候選人蔡英文於電視政見辯論會中表示，目前要求勞動部在進行勞檢時，了解所有產業在執行這套法律時遇到什麼困難，會用行政手段給予彈性，或者在法律上盡可能的範圍內給予彈性。

蔡英文指出，她上次在競選時就有政見叫做周休二日，一休一例就是週休二日精神的落實，立法過程有經過各部會的討論。當時在討論如何落實周休二日時，國民黨主張兩例，後來折衷叫做一例一休，就是一天可加班一天不可加班，平衡勞資關係和落實周休二日最好的策略和政策。

蔡英文表示，政策執行時必須經過再檢討，現在要求勞動部，進行勞動檢查時，必須去了解所有產業在執行這套法律時，有什麼困難有什麼東西是無法調適的，用行政手段給予彈性，或者在法律上盡可能的範圍內給予彈性，甚至於給他們協助，隨時檢討，看這套制度進行，有什麼要隨時精進、隨時改進。

(工商 )