蔡英文總統質疑國民黨總統候選人韓國瑜的能源政策，問韓未來除了核四、是否還要蓋核五、核六，韓國瑜以「核五、核六、核七、八，不會蓋在我家，也不會蓋在你家。」反譏蔡再度模糊問題，一點意義都沒有。

再交叉質問的最後一輪蔡英文用能源政策攻韓國瑜的「以核養綠」政策，她問韓：知道重啟核四要多少錢嗎？依韓的政策核能佔比將佔25％，遠遠超過目前的15％，是不是要再蓋核五、核六？要蓋在那裡？蓋在高雄嗎？有問過新北市長侯友宜嗎？核廢料要如何處理？

韓國瑜直接了當的告訴蔡：「我可以告訴妳，不會蓋在我家，也不會蓋在妳家。」韓直陳蔡再次的模糊問題，提核五、六、七、八一點意義都沒有。

韓國瑜說，他提重啟核四是在一、安全無慮；二、廣大人民的同意下，兩個前題下才會重啟。他也批評蔡，核四公投過了，理都不理，直接沒收。

韓重申「以核養綠」的政策，沒有模糊空間，只要安全無慮、廣大民眾同意，就會重啟核四，不會用騙的，未來綠電便宜了，就逐漸減少核能。

(工商 )