2020總統大選唯一一場電視辯論會下午兩點登場，國民黨候選人韓國瑜、民進黨候選人蔡英文、親民黨候選人宋楚瑜預料將有激烈攻防。韓國瑜也在射出麻辣金句，讓人民有感！

韓國瑜當總統，保證讓台灣欣欣向榮，快樂的台灣人！

2300萬人都帶緊箍咒，因為不快樂。

總統做好三件事：國家目標、不貪不取、清廉團隊。

保證韓國瑜和庶民在一起。

台灣像王小二過年，一年不如一年。

陳水扁甚麼都好，敗在貪。

馬英九甚麼都好，敗在軟。

蔡英文甚麼都好，敗在空。

蔡英文執政就線麵線找不到蚵仔。

2020年還要台大法律系當總統？不能換人？

美國哪一個像總統？

蔣經國身材五短。

反滲透法有如「每個人民脖子上綁炸彈，遙控器在民進黨手上」。

民進黨是最大賣台集團。

香港抗中大量流血，蔡英文卻在補血。

民進黨用納稅人的錢害死外交官。

謝長廷跟解放軍將領侃侃而談。

蔡總統是忘記了還是害怕想起來，蔡英文是不是在賣台？為什麼說一中是台灣唯一選擇？

天上的神明在看著人間，他當選總統會好好做事、不辜負人民期待。

我韓國瑜叛國、接受一國兩制，特偵組必須辦韓國瑜。

政府就是新潮流綁架蔡英文，蔡就是布袋戲，被新潮流操控。

民進黨被派系綁架，連余天都這樣說，民進黨若能清黨，把癌細胞清除。

民進黨執政慘敗，只有網軍進步。

到現在選總統還在懷疑「我們會不會接受一國兩制，「我的天啊！我的天啊！多可怕！」

中央社的問題把台灣狹窄化，可憐啊！

《蘋果日報》是沒有水準的媒體。

建議三立應該改名叫兩立、改名叫造謠、抹黑。

(中時電子報)