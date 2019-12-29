2020總統大選唯一一場電視辯論會下午兩點登場，國民黨候選人韓國瑜、民進黨候選人蔡英文、親民黨候選人宋楚瑜預料將有激烈攻防。韓國瑜也在射出麻辣金句，讓人民有感！
韓國瑜當總統，保證讓台灣欣欣向榮，快樂的台灣人！
2300萬人都帶緊箍咒，因為不快樂。
總統做好三件事：國家目標、不貪不取、清廉團隊。
保證韓國瑜和庶民在一起。
台灣像王小二過年，一年不如一年。
陳水扁甚麼都好，敗在貪。
馬英九甚麼都好，敗在軟。
蔡英文甚麼都好，敗在空。
蔡英文執政就線麵線找不到蚵仔。
2020年還要台大法律系當總統？不能換人？
美國哪一個像總統？
蔣經國身材五短。
反滲透法有如「每個人民脖子上綁炸彈，遙控器在民進黨手上」。
民進黨是最大賣台集團。
香港抗中大量流血，蔡英文卻在補血。
民進黨用納稅人的錢害死外交官。
謝長廷跟解放軍將領侃侃而談。
蔡總統是忘記了還是害怕想起來，蔡英文是不是在賣台？為什麼說一中是台灣唯一選擇？
天上的神明在看著人間，他當選總統會好好做事、不辜負人民期待。
我韓國瑜叛國、接受一國兩制，特偵組必須辦韓國瑜。
政府就是新潮流綁架蔡英文，蔡就是布袋戲，被新潮流操控。
民進黨被派系綁架，連余天都這樣說，民進黨若能清黨，把癌細胞清除。
民進黨執政慘敗，只有網軍進步。
到現在選總統還在懷疑「我們會不會接受一國兩制，「我的天啊！我的天啊！多可怕！」
中央社的問題把台灣狹窄化，可憐啊！
《蘋果日報》是沒有水準的媒體。
建議三立應該改名叫兩立、改名叫造謠、抹黑。
(中時電子報)
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