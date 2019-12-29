蔡英文總統在總統候選人辯論會最後結論時再度呼籲團結，她說，這兩個字就是中華民國不會滅亡的關鍵。她也酸韓不要小看年輕人，他們要的不是只是一場表演而已，「蔡英文不是一個很有趣的人，我不會慷慨激昂，也沒有辦法隨時哽咽，更不會跪著走路，製造娛樂效果」。

蔡英文表示，全體國人同胞還記得在一九九四年台北市長選舉，大家印象最深刻的一句話，就是中華民國要滅亡了。後來臺灣的每一次的大選，這句話也是常常被特定的陣營拿來作為競選主軸。二十五年過去了，中華民國依然是中華民國。

她說，當年的小嬰兒，現在都已經大學畢業，二十五歲的年輕人在這一次的選舉，他可以投國民黨，可以投民進黨，也可以投第三勢力，但是沒有人可以否認他們對於主權、土地、民主、自由的熱愛。

她說，不知道她的兩位競爭對手有沒有想過，如果在迎來一個二十五年，當人們回頭看這場選舉的時候，會如何評價我們的表現，看誰在討論國家大政，誰只有信口開河，「我想事實已經很清楚了」。

她有自信，在這場選舉當中，她是花最多時間講政見的候選人，也是去努力實現二零一六年政見的總統，她努力的告訴大家，這四年來她做了什麼，未來的四年她還要努力做什麼。

她說，宋主席韓市長，我們三個人年紀加起來超過兩百歲，但是不要忘記我們競選總統的目的是為了年輕人的未來而戰，台灣有很多的挑戰，年輕人需要知道下一任的總統是否有能力因應國內外局勢的劇烈變化。下一任總統是否有能力改革各種累積已久的問題，包括經濟、財政、能源、司法、教育，下一任的總統是不是有能力，打造一個全齡照護體系，包括幼托包括長照的問題。

最重要的是，她說，下一任的總統是有能力捍衛國家主權、守護民主，不要小看年輕人，他們要的不是只是一場表演而已，「蔡英文不是一個很有趣的人，我不會慷慨激昂，也沒有辦法隨時哽咽，更不會跪著走路，製造娛樂效果」。

但是她說，蔡英文知道在做中華民國台灣的總統時候，必須要挺直腰桿，在國家被威脅的時候，捍衛尊嚴，這三年多來，她做了很多的工作都是千頭萬緒，工程浩大，但也都有了重要的進展。因為她不怕挑戰，也沒有私心，人民最討厭領導人信口開河沒有誠信，領導人就是要重視承諾，拿出執行力，扛住壓力，達成目標。

她說，畫大餅的政治不是她的政治，她的政治是紮紮實實，把大餅烤出來端上桌，這七十年來中華民國台灣面臨許多挑戰，但是我們不只是挺過來了，而且把危機化為轉機，從八二三砲戰到九六年台海危機，從八七水災到九二一震災，到非洲豬瘟來襲，從中國的磁吸效應到美中貿易戰，到台商回流。

她說，每當台灣遇到困難，臺灣人走出困境的方法就是團結，這兩個字就是中華民國不會滅亡的關鍵，就是台灣走向世界的動力。只有團結，我們才能抵擋一國兩制的壓力，才能保有一個幸福、尊嚴、自由民主的國家。

蔡英文強調，面對中國的挑戰，她會挺住，不會讓台灣成為下一個香港，面對瞬息萬變的國際情勢。她有足夠的專業跟智慧，為台灣找到出路。我們在此時此刻，我們需要的就是這樣的總統。「下一個四年，請讓蔡英文帶領台灣，讓這個充滿希望的國家，留給未來的台灣子孫」。

她說，擔任三年總統三年多來，她知道她並不完美。也還很多需要精進的地方，「但相信大家也看到民進黨、蔡英文會不斷的進步」。去年我們選不好，我們把它當作是人民對我們的提醒，我們反省、檢討我們改變，因為民進黨上上下下都知道，台灣人民沒有欠民進黨，但是民進黨絕對不能辜負台灣。

(中時 )