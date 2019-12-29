●提問1（韓國瑜）：謝謝主持人，我想請問一下兩位總統候選人，你們是有神論還是無神論？我是有神論，我拜觀世音菩薩、拜佛祖、拜媽祖、拜關公，如果你們是無神論者，這樣的問題不必回答，如果是有神論者，請你們回答。

你認為我們人在世間上所做的事情，天上的神在看著嗎？天上的神在記錄我們一生所做的點點滴滴嗎？第三，如果你是有神論者，請問權力越大的總統，任內不好好做事情，辜負人民期待，一大堆貪官汙吏，韓國瑜如果當上這種總統，會上天堂還是下地獄？

我再請教一下，你們到底相不相信世間有神？我相信，我是有神論者，請回答。

●答：謝謝韓市長的問題，我想生活在台灣的人、在台灣長大的人，不論是有神論、無神論，對於神明都帶了一個虔誠跟敬畏的心，那我們都有一個共同的一個責任，就是把良善的力量，在台灣的社會讓它可以普及，讓它可以變成一個大家共同所有的一個資產。

但是做總統的，除了要有一顆良善的心、有一個敬畏神明的心之外，我覺得總統的心態其實是很重要的，聽完了三場政見會，我覺得如果韓國瑜當選總統，威權、封建、退步的國民黨就要回來了。

第一個，我覺得韓市長的想法很封建，你和國民黨都一樣，非常的歧視女性、歧視移工、歧視原住民、歧視你的新住民的這些言論，讓人覺得，時代在進步，可是你的想法沒有跟得上時代。

第二個，你的想法很威權，你把政治任命當酬庸，把以前國民黨執政的那一套政治分贓，貼到別人身上，國營事業主管的任用有制度可以依循，我們都依法辦理，我哪一個任命是違法的？

第三，你根本不懂民主政治，民主政黨內部有競爭，對外是團結的，不像威權政黨一遇到競爭就分裂，民進黨內部有競爭，被你講成架空，怎麼你還不想想說，你們的國民黨離選舉只剩下兩個禮拜，還是團結不起來，你現在用張冠李戴的方式挑撥民進黨，不會影響到甚麼，只會讓人覺得你不懂民主，做為台灣的總統，對民主有了解最重要。

●提問二(宋楚瑜)：請問蔡總統，他們告訴我說，妳很像東漢的漢獻帝，身邊不但有董卓，還有曹操、袁術、袁紹，而您的英派就是你的劉皇叔嗎？

●答：我覺得很多歷史的故事，歷史上發生的事情，我們可以拿來借鏡，但是我們還是要注意到，歷史上發生的事情跟現在發生的事情，它的時空環境不一樣，我們的制度也不一樣，現在是一個民主時代，是個高科技的時代，是一個民主自由、開放、透明化的社會，跟封建時期的資訊不公開，跟封建時期的威權的這種作用，完全是不一樣的。

民主政黨內部一定有競爭，一定有人跟人的結合在一起，然後進行民主的競爭。長久以來，民主進步黨就是這樣的一個政黨，有很多不同的想法或者是不同的立場，但是我們對於國家的基本立場都是持一樣的態度，對國家的使命感也都是一樣。

我們雖然有內部的競爭，但是當競爭完畢的時候，我們就團結在一起，這在歷史上，一次又一次的發生。民進黨確實是一個注重競爭的關係，而且有一個競爭的機制，讓我們在民主的過程中，每一個人都可以參與競爭，但是在同時，我們也有一個團結的旗子跟精神，就是民主政黨，沒有什麼派系的問題，沒有被派系架空的問題，我不濫權，但是被講成架空。我為所當為，可是被說成是一個威權的總統，我覺得批評我的人，對這兩件事的矛盾，是不是要想一想。

我們的執政團隊是我領導的，我負所有責任，我們按照憲政體制，我們分頭並進，共同執行任務，共同承擔執政成敗，但是總統負最後的責任。

●提問三(韓國瑜)：謝謝蔡英文總統。您認為你的團隊夠清廉嗎？您認為你們民進黨內部的派系嚴重嗎？您認為，民進黨整個團隊，讓台灣人民開始產生強烈的懷疑，認為你們貪汙腐敗，要重新啟動、建立特偵組嗎？

看你領導之下三年半，最厲害的武器特偵組，偵辦立法委員、部長、院長、總統、副總統的特偵組被廢除。

你們內部被派系架空，連你們的立法委員余天，都公開承認蔡英文總統，被你們新潮流派系架空綁架。

當了總統，對外沒有辦法讓政治清明，讓特偵組被廢除，對內黨內自己又被綁架，做一個架空的總統。請問，如果你未來連任，要讓台灣人民繼續感覺這種惡夢嗎？

●答：謝謝主持人。剛才韓市長的問題，已經在三次政見會都提了，今天再提，那我再回答你一次。

你從開始我們政見會到現在只有一個政見，就是要特偵組。那為什麼你會提這個呢？因為你說我的政權是貪污的、我們很多人貪污，可是你從來提不出一個證據說，哪一件事、哪一個人，你合理的懷疑有證據，可以證明他們是貪污的。就是因為你拿不出來，所以你就說你要設一個特偵組，來查這件事情。

但是我要告訴你，特偵組只是我們偵查犯罪中的一種特別的任務型的編組。我們有眾多的檢察官，每一個人都是職司偵查犯罪，我們有地方檢察署、高等檢察署，他們都職司犯罪的偵查，而且在檢察體系裡面有一個很重要的原則叫做「檢察一體」。就是說，凡是一旦發動偵查犯罪的偵查的時候，就是整個體系都是一體的，換句話說，他們可以互相支援，他們不論在人力上、資源上，他們都可以互相支援，重大的案件，高檢署檢察長還可以指揮。

所以沒有特偵組的必要。而特偵組是一個，我們剛才講的，在馬王政爭的時代，變成是一個東廠，被政治人物拿來清算政敵的方法，那你現在還要再用同樣的方法去成立特偵組，來查你那種沒有根據的，很多的指控，這就是一個政治人物最壞的典範：干預司法，而且把司法拿來當作政治鬥爭的工具。

●提問四(宋楚瑜)：蔡總統、韓市長，我相信台灣人民要求的，從來不是芒果乾，也不是芭樂票，宋楚瑜當年的勇，就是我在省長的時候開出來的政見，2097項的實現率達到了89.7％。

所以我在這邊再次向鄉親承諾，我當選之後：

一、我願意每年到立法院進行國情報告。

二、我所任命的行政團隊的閣員、同一黨籍的不會超過四成。

三，我在兩年之內讓台灣重新加入，或者新加入至少一個國際性的組織。

四、讓大陸觀光客恢復到每年有四百萬人次，如果兩個月內我做不到，宋楚瑜自行請辭。

請問蔡總統、韓市長您能做相同的保證嗎？

●答：謝謝韓市長，你剛才那一番談話，聽起來好像江湖上的武俠小說的內容，我告訴你總統是我、閣揆是我任命的，我們的黨團有獨立、自主的運作空間，民進黨也有它的獨立自主操作的空間，所有的我們都按照憲政體制、民主的政黨政治，在一步一步走，我剛才也跟你說過，民進黨是有史以來在所有的政黨裡面，最民主的政黨，我們內部有競爭，我們也給大家公平競爭的機會，但是最後我們都一定團結。

所以你剛才的那些道聽塗說，再加上你對於公平的政治的這種熱愛，說想像出來的這些派系的問題，我相信對很多人來講，就是充分顯示出來，你對民主政治跟政黨政治的不了解。

但是我是要回宋主席的問題，國情報告沒有問題，只要立法院邀請我就會去，這個是沒有問題的。

閣員不會超過一定比例，那我們要選賢唯才嗎？那只要他是好且勝任，我們就來，如果我們有疑慮，可以用一些不同黨籍的，那我們也來做這個事情。至於你講到國際組織，每一年要多加一個，或者是觀光客要達四百萬人次，我覺得我們大家都可以盡力來努力來做，但是我覺得，我們設定的目標，而且是強力的要去達成的時候，我們必須要注意到說，這個時候你在主權的問題上，你會不會堅持我們對於國家的主權，跟我們的民主生活的方式會不會受到影響，中國會拿觀光客還有經貿、國際組織的問題，讓我們要在主權上退讓的。

●提問五(韓國瑜)：謝謝，各位親愛的台灣人民，我要問我們兩位總統候選人，柯Ｐ總統，柯Ｐ市長，不是柯Ｐ總統，要等2024年看他有沒有機會。他說過去一年，2018年民進黨慘敗，民進黨治理國家執政沒有進步半步，除了網軍有進步之外。柯Ｐ說了跟我一模一樣的話，新潮流不倒，台灣不會好。

柯Ｐ又說，民進黨執政，把司法當作工具，這樣子對台灣人民好嗎？我為什麼要把柯Ｐ的話講出來，不管喜歡柯文哲、不喜歡柯文哲，但是柯文哲講的話時常都是發自內心的實話。蔡英文總統，你要怎麼跟台灣人民交代，台灣人民用四個字表達你的執政：苦、茫、翻、亂，如果你連任，未來四年，台灣人民會過得多麽的更辛苦，請你表述一下。

●答：謝謝主持人，剛才韓市長談到這個高雄選舉的事情，我想高雄市的選舉，韓市長應該是在那個時候，在中國的網軍的介入我們的選舉，還有很多在網路上操作的一些勢力，而給了我們韓市長最大的助力，你應該是網軍的最大的受益者。你對於這個去年選舉，人盡皆知，從中國的網軍、水軍，大舉支持你這件事情，你從來都沒有談過，也從來都沒有回應過。

另外，我也想問你一下，曾永權也有借給你網軍過，請問那個網軍在哪裡呢？徐弘庭說要發動網軍肉搜員警，又是什麼樣的網軍呢？是國民黨的、還是你的呢？涉嫌不當使用、而且散佈假訊息，被臉書刪除，支持你的上萬人的社團，這也是國際認證的網軍。

你要曉得這些網軍，在網路上是如何的造假、如何的抹黑，甚至霸凌我們很多的政治人物。甚至不是政治人物，他只是一個意見領袖，甚至不是意見領袖，他只是一個很單純的市民，表達他的意見都會被霸凌。

你有沒有聽說過，邱議瑩因為表達了一個立場，他的臉書被上百萬人洗版，這是何等嚴重的事情。所以我非常同意宋主席所講的，這個不論是誰當總統，不論是誰是在野黨，我們都應該大家一起來處理這樣的事情，不是嗎？

●提問六(宋楚瑜)：我相信我們都堅持，任何改變台灣前途的決定，都必須要經過台灣2300萬人民的同意。蔡總統，您曾經宣示，將依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》和其他相關的法律來處理兩岸的關係，所以你也接受《中華民國憲法增修條文》對兩岸目前現狀的定位。我要請教蔡總統，您的國家定位和兩岸的定位到底是什麼？這是大家都非常關切的問題，我給您一個機會，您正式做一些表述。

●答：謝謝宋楚瑜主席的問題。沒有錯，我說過我做總統會遵循我們現行的中華民國憲政體制，當然這也包含增修條文都沒有錯。但台灣是一個民主的社會，人民的意見是最重要的，我們的憲政體制跟我們的憲法條文，要怎麼樣去適用，要尊重人民的意志與大法官的解釋。在這個原則之下，我擔任總統，我也會按照憲法的條文、按照人民的意志，來作為我執政的一個基礎。

國家定位，2300萬人在這裡，國名叫做中華民國，主權在2300萬人的手上，這樣還不夠清楚嗎？

剛剛韓市長有講過，說我在陸委會期間做了什麼，你講的那兩件事，一件是錯誤的報導，我們已經澄清了；一件是我在闡述，在2000年陳水扁總統在就職典禮上講的四不一沒有，他當時有一個四不一沒有，他的條件是中國沒有企圖用武力犯台，但是中國從來沒有放棄對台灣的武力犯台。

所以，我們在講的未來一中，就是共同處理未來的一中，根本是沒有條件的存在。所以那是2000年時候的背景，講的是沒有中國動武企圖的情況，我們共同處理未來一中的問題。

(中時 )