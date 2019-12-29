2020總統大選電視辯論會結論階段，國民黨總統候選人韓國瑜5分鐘發言鏗鏘有力，韓國瑜怒嗆，過去3任總統、20年來，臺灣人都投給臺大法律系畢業，陳水扁敗在貪、馬英九敗在軟、蔡英文敗在空。韓重申，當選後還是會與庶民在一起，「我做不好，4年後讓我滾蛋！」

韓國瑜要觀眾把眼睛閉起來好好思考一下，過去3任總統20年來執政後，臺灣今天處境如何？所有總統都是臺大法律系畢業，當法官、檢察官、律師是全國最優秀，但是好像不太會當總統，越當越差，「王小二過年，一年不如一年」。

韓國瑜分析指出，陳水扁什麼都好，還是三級貧戶，歷代子孫以胎為傲，但就是敗在貪；馬英九什麼都好，敗在軟；蔡英文什麼都好，敗在空，架空的「空」，3年半執政就像在夜市點一碗看似豐富的蚵仔麵線，卻找不到蚵仔。

韓國瑜猛酸蔡英文，沒有中心思想，只會用讀稿機，無法勇敢面對人民，與人民越來越遠，試問2020還要臺大法律系當總統嗎？能夠換人嗎？

韓國瑜也自嘲，有人說他沒有總統的樣子，但是什麼人能當總統？30年來臺灣總統，蔣經國身材五短、李登輝身材五長、陳水扁身材五短、蔡英文勻稱、不長不短，什麼人像總統？總統該像什麼樣？

韓國瑜直說，總統可以大企業家在餐廳吃牛排、喝紅酒，難道當總統不能吃魯肉飯嗎、吃熱炒、唱卡拉OK嗎？總統不是高高在上，他保證跟庶民在一起。

韓國瑜說，中華民國總統說難不難，說容易不容易，不要搞不清楚總統怎麼幹。他說，第一、總統要確定國家發展目標，他重申「臺灣安全，人民有錢」目標；第二、總統以身作則不貪、不取；第三、清廉有效率團隊，適當人才放在適當位置。

韓國瑜說，一旦確定目標，就會帶著2300萬人往前衝，以身作則帶領團隊，他感慨這3年半來臺灣太悶，人民像帶著金箍咒，不不快樂、我們好悶，這麼燦爛臺灣怎麼變成這樣子？

韓國瑜強調，韓國瑜當總統，你信任我、立院過半，保證讓臺灣欣欣向榮、一片快樂、快樂臺灣、快樂臺灣人，「我做不好，4年後讓我滾蛋！」

(中時 )