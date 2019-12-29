蔡英文總統在第一場辯論中攻擊國民黨總統參選人韓國瑜沒有具體政見後，韓反問蔡，知道自己是在唸什麼嗎？並反譏蔡是讀稿機，只是把政策「唸」出來，沒有中心思想、沒有感情、也沒有溫度。

韓還說，找個工讀生都能唸，而且丹田有力、聲音輕脆，表現更好。

之後，蔡發言時，忍、忍、忍，完全不看稿，一直忍到2分8秒後，眼睛往下看了一眼講台上的稿，接著又忍了4秒，之後，又變回是「唸」稿的蔡總統了。

(工商 )