花絮：小英：忍。忍。忍。 16:482019/12/29 工商 譚淑珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文。（圖／劉宗龍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統在第一場辯論中攻擊國民黨總統參選人韓國瑜沒有具體政見後，韓反問蔡，知道自己是在唸什麼嗎？並反譏蔡是讀稿機，只是把政策「唸」出來，沒有中心思想、沒有感情、也沒有溫度。 韓還說，找個工讀生都能唸，而且丹田有力、聲音輕脆，表現更好。 之後，蔡發言時，忍、忍、忍，完全不看稿，一直忍到2分8秒後，眼睛往下看了一眼講台上的稿，接著又忍了4秒，之後，又變回是「唸」稿的蔡總統了。 (工商 ) #總統 #溫度 #感情 #有感 #中心思想 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜：政見發表不要只打分數 最重要是講出人民心聲 16:172019/12/25 政治 第三場政見會明登場 蔡英文將聚焦內政議題 21:492019/12/26 政治 白天總統蔡英文 晚上總統邱義仁 01:392019/12/28 政治要聞 看完政見會 網：承認韓要贏了很難嗎？ 08:352019/12/28 政治 馬批蔡是違憲、獨裁、斷交、不誠實總統 11:492019/12/28 政治 總統辯論會明登場 蔡辦：總統會強調領導人責任 20:052019/12/28 政治 怒嗆「讓貪污最嚴重的人」逍遙法外 馬英九勸民進黨自我檢討 23:342019/12/28 政治 結論／韓：給我機會 保證讓台灣人民快樂過好日子 16:352019/12/29 政治 交互詰問／蔡英文發言全文 16:432019/12/29 政治 結論／韓籲總統別再投台大 「我做不好4年後 滾蛋」 16:482019/12/29 政治 政治熱門新聞 台中逢甲夜市總統街頭民調 網嚇到：居然翻盤了！ - 政治 韓國瑜再爆金句 最有感是這句 - 政治 花絮：小英：忍。忍。忍。 - 政治 - 工商 震撼！AI預測2020韓蔡得票....網看完驚呼：穩了 - 政治 傳轉向挺韓？柯P爆現在想法 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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