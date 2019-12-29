親民黨總統候選人宋楚瑜在大選辯論會結論時引用迪士尼動畫「冰雪奇緣」的台詞，「當一個人看不清未來的時候，就是走好當下的路，做好該做的事」（when one can see no future all one can do is the next right thing），上次宋楚瑜在政見會上也用魔獸世界來形容政局，這次又引用冰雪奇緣的台詞，似乎是想拉近與青年的距離。

宋楚瑜諷刺蔡英文總統，蔡給人民畫了很大的夢，也很想做事，但蔡背後派系的所作所為，不只是國民黨提出不同見解，「我也必須說，我對他們所作所為，特別是巧取豪奪、霸佔國家名器，大家都有微詞。」

宋楚瑜也點名，上次選舉國民黨慘敗過，如果不是蔡英文撿到大陸在香港丟的槍，再用《反滲透法》讓人民產生畏懼感，坦白講，兩岸關係跟台灣的未來發展是讓大家憂慮的。他也強調自己作為政治人物，腰桿要站得直，在大陸沒要過一分錢，沒在大陸上有任何經商跟發展，因此他可以對兩岸問題上面做強烈有根有據的發言。

宋楚瑜說，做總統的責任要發揮台灣的三大優勢，包括地理位置的優勢、人文素質的優勢、民主制度的優勢，把握三大核心，核心價值、核心戰略、核心管理，堅定這三大立場，穩定兩岸和平關係，確保台灣民主自由體制，要把國家人民利益放在政黨前面，誠實面對歷史，務實面對未來，堅持中有彈性，彈性中有原則，兩岸要知己知彼，換位思考。

他最後強調，台灣要發展，要用加法跟乘法，不是除法跟減法，要做驕傲的台灣人，就要跟對岸說，不但要為台灣好，還要站的起來，要讓世界亮起來，讓台灣經驗發光。

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(中時 )