親民黨總統候選人宋楚瑜在大選辯論會結論時引用迪士尼動畫「冰雪奇緣」的台詞,「當一個人看不清未來的時候,就是走好當下的路,做好該做的事」(when one can see no future all one can do is the next right thing),上次宋楚瑜在政見會上也用魔獸世界來形容政局,這次又引用冰雪奇緣的台詞,似乎是想拉近與青年的距離。

宋楚瑜諷刺蔡英文總統,蔡給人民畫了很大的夢,也很想做事,但蔡背後派系的所作所為,不只是國民黨提出不同見解,「我也必須說,我對他們所作所為,特別是巧取豪奪、霸佔國家名器,大家都有微詞。」

宋楚瑜也點名,上次選舉國民黨慘敗過,如果不是蔡英文撿到大陸在香港丟的槍,再用《反滲透法》讓人民產生畏懼感,坦白講,兩岸關係跟台灣的未來發展是讓大家憂慮的。他也強調自己作為政治人物,腰桿要站得直,在大陸沒要過一分錢,沒在大陸上有任何經商跟發展,因此他可以對兩岸問題上面做強烈有根有據的發言。

宋楚瑜說,做總統的責任要發揮台灣的三大優勢,包括地理位置的優勢、人文素質的優勢、民主制度的優勢,把握三大核心,核心價值、核心戰略、核心管理,堅定這三大立場,穩定兩岸和平關係,確保台灣民主自由體制,要把國家人民利益放在政黨前面,誠實面對歷史,務實面對未來,堅持中有彈性,彈性中有原則,兩岸要知己知彼,換位思考。

他最後強調,台灣要發展,要用加法跟乘法,不是除法跟減法,要做驕傲的台灣人,就要跟對岸說,不但要為台灣好,還要站的起來,要讓世界亮起來,讓台灣經驗發光。

#宋楚瑜#辯論

(中時 )