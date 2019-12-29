王立強日前在澳洲談話節目自爆是中共間諜，引起軒然大波，陸媒《環球時報》今日披露，王立強曾於2016年在上海一家公司求職，並前後騙取該家公司的陸姓老闆200多萬人民幣。但陸姓老闆指稱，因當時王立強簽下《請求原諒書》並保證還款，因此才沒報警。

陸先生指出，他與王立強在2016年初，於福建的一個飯局上認識，王立強當時剛從安徽財經學院畢業（經查證為肄業），因爲朋友介紹，遂同意讓他在自己位於上海的公司適用一段時間。

王立強於2016年春節後到職，並於該年2月起，開始以能在福建省購置低價房為由，以各種藉口向陸姓老闆借款超過200萬元。根據陸姓老闆出示的文件指出，王立強還偽造了2份「中共安徽財經大學委員會文件」，聲稱安徽財金大學有一筆數億元的國家藝術基金被凍結，需要保證金解凍，向他騙取40多萬人民幣。

在陸姓老闆出示的《請求原諒書》與《保證書》中，有王立強的親筆簽名與手印，其中內容為王立強坦承詐財的罪行，並交代了他詐取來的財款用於償還個人與家人的債務，但也購買了一隻價值5萬元人民幣的卡地亞(Catier)手錶。

而在陸姓老闆發現王立強在此前有詐欺前科後，驚覺受騙，但經王立強與其父向自己跪求道歉，並簽下請求原諒書承諾盡量還款後，便選擇不報警處理。不過陸姓老闆稱王立強為「不折不扣、天生的騙子」。

(中時 )