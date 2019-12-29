仁愛之家董事長陳碧三感謝妮娜巧克力工坊讓社會各界點滴的愛心匯聚，也讓孩子們既高興又驚喜。（楊樹煌攝）

仁愛之家兒少家園的小朋友，每個人都收到1份精緻的巧克力禮盒，讓他們都歡天喜地並充滿感恩。（楊樹煌攝）

南投埔里Conas妮娜巧克力夢幻城堡，今29日洋溢著無限歡樂氣氛，尤其南投仁愛之家兒少家園60多位小朋友，每個人都收到1份精緻的巧克力禮盒，讓他們歡天喜地且充滿感恩，因為這份禮物是Conas妮娜巧克力工坊總經理張承惠，透過網路向各界募集捐款贊助的禮物，不但加入跳跳糖的甜蜜巧克力和小玩偶，也裝滿來自社會各界的愛心，讓孩子既開心又感謝。

Conas妮娜巧克力董事長魏振宇表示，「寒冬送禮，最暖是你」公益活動發起的緣由是有鑑於耶誕或春節，對大部分孩童來說，最大的心願是想要有份耶誕或春節禮物；但弱勢孩童卻連想開口說出「我想要禮物」的勇氣都沒有，獲得禮物只成他們的奢望和最期盼的願望。

所以該公司總經理張承惠除決定秉於以往回饋社會精神，今年除招待孩子或弱勢家庭至城堡參觀體驗巧克力DIY，為帶給孩子更多年節氣氛，特在網路上號召消費者認購巧克力禮盒，由妮娜將特製的巧克力禮盒，由縣政府擬訂發送名單，總計500份，希望透過巧克力的溫暖食物，讓弱勢孩童甜在心裡，開開心心的收到新年禮物。

縣府社會及勞動處兒少科長王基祥表示，非常感謝妮娜巧克力工坊長期投入愛心公益回饋社會，日前也免費招待弱勢家庭到妮娜巧克力夢想城堡參觀，此次歲末年終之際，更是擔起平台角色募集各界愛心，並精心製作巧克力禮盒分送給縣內寄養家庭及兒少機構等孩童，讓孩子收到禮物同時也感受社會的溫暖。

仁愛之家董事長陳碧三更是感謝妮娜巧克力工坊的愛心，讓孩子們都相當高興，社會點滴的愛心匯聚，確是直接帶給孩子溫暖與鼓勵，感受到社會各界的關懷。

(中時 )