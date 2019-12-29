南投埔里Conas妮娜巧克力夢幻城堡，今29日洋溢著無限歡樂氣氛，尤其南投仁愛之家兒少家園60多位小朋友，每個人都收到1份精緻的巧克力禮盒，讓他們歡天喜地且充滿感恩，因為這份禮物是Conas妮娜巧克力工坊總經理張承惠，透過網路向各界募集捐款贊助的禮物，不但加入跳跳糖的甜蜜巧克力和小玩偶，也裝滿來自社會各界的愛心，讓孩子既開心又感謝。
Conas妮娜巧克力董事長魏振宇表示，「寒冬送禮，最暖是你」公益活動發起的緣由是有鑑於耶誕或春節，對大部分孩童來說，最大的心願是想要有份耶誕或春節禮物；但弱勢孩童卻連想開口說出「我想要禮物」的勇氣都沒有，獲得禮物只成他們的奢望和最期盼的願望。
所以該公司總經理張承惠除決定秉於以往回饋社會精神，今年除招待孩子或弱勢家庭至城堡參觀體驗巧克力DIY，為帶給孩子更多年節氣氛，特在網路上號召消費者認購巧克力禮盒，由妮娜將特製的巧克力禮盒，由縣政府擬訂發送名單，總計500份，希望透過巧克力的溫暖食物，讓弱勢孩童甜在心裡，開開心心的收到新年禮物。
縣府社會及勞動處兒少科長王基祥表示，非常感謝妮娜巧克力工坊長期投入愛心公益回饋社會，日前也免費招待弱勢家庭到妮娜巧克力夢想城堡參觀，此次歲末年終之際，更是擔起平台角色募集各界愛心，並精心製作巧克力禮盒分送給縣內寄養家庭及兒少機構等孩童，讓孩子收到禮物同時也感受社會的溫暖。
仁愛之家董事長陳碧三更是感謝妮娜巧克力工坊的愛心，讓孩子們都相當高興，社會點滴的愛心匯聚，確是直接帶給孩子溫暖與鼓勵，感受到社會各界的關懷。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。