為逃避戰火，大批中東難民逃往歐洲，6000位兒童在希臘萊斯沃斯島的全歐最大型難民營生活，要在面對衞生、疾病及各種暴力問題迎接聖誕節。慈善團體批評，歐盟領導人未能就成員國平等分配難民達成協議。

根據東網報導，該批難民兒童大部分是12歲或以下，其中1149人無家人親友陪同，連日在衞生欠佳、充滿各種疾病及暴力問題的環境生活，有部分更在帳篷受凍。無國界醫生表示，難民營內愈來愈多兒童自殘，更有兒童向心理學家表示「想死」；11歲女童海拉（Nazila Khairah）稱，她不想返回阿富汗，也不想住在難民營，只好向歐盟領導人高呼：「請讓我們離開這裏！」

該難民營只適合3000人居住，但現在已住有1.8萬人，比去年大增7000人，當中70%人來自阿富汗，另外13%及4%則分別來自敍利亞及非洲。根據歐盟法律規定，難民須在難民營居住，直至完成審批申請為止。

(中時 )