環保團體今天在台北舉辦反空汙抗暖化大遊行，中午數百人先到環保署前進行抗議，要求政府回應環團所提出的五大訴求，其中針對林園區設置光化監測站的部分，到場聆聽民眾訴求的國民黨副總統參選人張善政也向民眾允諾，表示當選後一定會設置。

一名來自林園的媽媽周永月表示，自己居住了53年，爭取多年在林園設置光化監測站未果，不僅要擔心自身安危，還要擔心身邊親友的健康，過去一年來已有5位至親相繼去世，因此希望政府能在林園建立每小時提供資訊的光化監測站，而不是每3個月才一次報告的移動式監測站。

「等待3個月的報告，一個癌末病人隨時都可能死亡！」周媽媽表示，母親今年因為癌症離世，但到她死前都敢讓母親知道自己得的是癌症，這次因為高雄市長韓國瑜的戶籍地在林園，因此決定向前行政院長張善政陳情，張院長也向她承諾，未來當選後會在林園設置光化監測站，令周媽媽感到相當欣慰。

不過民進黨副總統候選人賴清德稍早出席時並未就相關議題回應，讓周媽媽痛批，賴的通篇論述根本是在說白話，她也坦言，其實每次出來抗爭，小孩都相當擔心她的安危，深怕會不會哪一天突然看不到媽媽了，她強調，居民有權知道自己為何生病、為何罹癌，因此會繼續抗爭下去，直到政府重視為止。

(中時 )