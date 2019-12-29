2020總統大選唯一場電視辯論會，也是三人正面交鋒的最後一站，火藥味十足，除了蔡英文、韓國瑜追對廝殺，不約而同邊緣化宋楚瑜之外，韓更是火力全開，點名炮轟包括蘋果日報、中央社、三立在內的黑韓媒體，把過去1年來90％媒體監督在野黨的壓力，今日完全炸開，讓支持者邊看邊歡呼。

韓國瑜去年選高雄市長，高舉「愛與包容」，雖然讓選民眼睛一亮，但上任之後卻也因而處處受限，面對媒體不實報導、鄉民抹黑，告也不是、不告也不是，只能解釋、解釋、再解釋，三人成虎，在鋪天蓋地的黑韓訊息傳播之下，把他打成「草包」、「韓導」。

韓國瑜面對黑韓網軍、名嘴及媒體，自嘲每分鐘都被黑，但他說心中一點都不介意，只是打從心裡瞧不起這些人，日前上網路脫口秀《博恩夜夜秀》，開場即自稱「大家最喜歡的韓導來囉」，連不喜歡韓的年輕人，也不得不讚他有氣度。

不過，隨著選戰進入最後殊死戰階段，媒體立場更是壁壘分明，韓從一開始含蓄抱怨「台灣90％媒體不敢監督執政黨」，批評力道逐漸加強，變成「台灣媒體在墮落」、「民進黨收買媒體」，到近日拒絕接受三立採訪，還要記者回去請董事長林崑海把三立改個名字。

在此次大選的唯一場次電視辯論會上，韓國瑜背水一戰，不再壓抑對黑韓媒體的不滿，連番炮轟蘋果日報沒水準、罵中央社提的問題「把台灣狹窄化，可憐啊」，要三立改名兩立，因為少了良心，只剩造謠、抹黑，對自由時報總編輯的提問則是直接無視。

韓國瑜公然對媒體開戰，確實是險招，想必引來反對者批判他不尊重言論自由，但不可否認，韓今日展現人性一面，回擊過去1年來不成比例的監督與批判，讓支持者看得是大呼過癮，也與蔡英文總統持續讀稿、冷冰冰的態度形成強烈對比。

至今選民對韓國瑜當年在議會大戰王世堅的影片仍記憶深刻，當時他的辯才無礙、據理力爭，讓大家看到不同於國民黨政治人物的一面，後來才有韓流翻轉高雄、席捲全台；大選剩下最後13天，韓利用電視辯論會舞台不斷猛攻，宣告霸氣不改，也展現為中華民國Show Hand的決心。

(中時 )