前總統馬英九29日抵苗栗為力拚連任的立委陳超明輔選，到達苑裡鎮苑裡國小活動中心，獲民眾熱烈歡迎，爭相拍照握手。馬英九致詞時，怒轟蔡英文總統為獨裁總統，並直言，目前中央極力推的反滲透法，將為台灣造成極大災難。

馬英九強調，台灣不需要反滲透法，之前立法院已修正5種國家安全法規，當時也稱完成國安最後一片拼圖，但現在又冒出個反滲透法，甚至要在31日通過，認為相當不妥且這法案牽涉範圍廣、規定與處罰嚴峻。

他說，若接受大陸公司單位的指示或委託在台灣做事就叫滲透，讓許多台商相當緊張。29日《中國時報》頭版刊登全國台企聯暨大陸地區148位台資企業協會會長共同強烈聲明，堅決反對制定「反滲透法」廣告，馬英九對此表示，台商與大陸有許多往來，100多家台商聯誼會會長也在報紙登出了反對反滲透法的廣告，但政府仍執意通過。

馬英九指出，這條文最恐怖的地方在於沒有主管機關，他說明，法律要由行政院在院會討論通過後，送立法院審議，如此行政院才能對立法院負責，質疑提案反滲透法的立院民進黨團要如何負責。

馬英九抨擊，蔡英文要在31日通過反滲透法，象徵了她的獨裁心態，並直嚷，「讓我不寒而慄」，這不是民主、法治國家應有的作法。

他說，立法院內除民進黨其餘都反對，經常要來回台海兩岸的台商更害怕觸法，反滲透法會侵犯到台灣人民的自由跟權利，完全沒有正當性，盼陳超明堅持反對到底。

(中時 )