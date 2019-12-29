「反」反滲透法 韓國瑜：如人民脖子綁炸彈

國民黨提名總統候選人韓國瑜於今日總統大選辯論會結束後，接受媒體訪問表示，反滲透法一旦通過，包括五月天、賣麵包的吳寶春都可能會被起訴，如同綁炸彈在人民脖子上，隨時會被民進黨引爆。

韓國瑜說，今日宋主席很沉穩，蔡英文總統太仰賴讀稿機，沒辦法表達中心思想，且只會用網路小編的資料質疑韓國瑜，令人遺憾。

韓國瑜表示，蔡英文欺騙人民說陳水扁保外就醫跟陳師孟約談法官跟他無關，楊蕙如案發生後也馬上切割。事實上，總統當然有影響力處裡陳水扁和陳師孟。

韓國瑜針對反滲透法指出：1.總統選舉剩14天，民進黨擔心立委不過半才急著趕快過；2.民進黨製造亡國感，目的是催票；3.整個過程沒有程序正義、且也沒政院版本；4.法條對滲透來源交代不清。

韓國瑜說，此法若過，140萬台商，包括五月天、吳寶春可能都會被起訴，每個人脖子都綁炸彈，引爆器在民進黨手上。且反滲透法根本百分之百是媒體操作。

韓國瑜表示，過去從北農總經理時期開始，一路被新系追殺。而新系的狼群追殺，自己身受其害。韓國瑜話鋒一轉並表示，如果這4年快樂，請投蔡英文，如果不快樂，請投韓國瑜。

韓競辦發言人王淺秋說，辯論前各組候選人陣營協調時，蔡陣營要求發言時不能用手板。律師葉慶元說，協調時宋陣營沒意見，但不了解為何蔡陣營不願意。而公視後來又說不能帶手機，但這不是三方陣營之前協商的共識。不用手機這件事其實沒有達成共識。

(中時 )