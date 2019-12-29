2020總統大選唯一的一場辯論會中，面對國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜，以及媒體對蔡英文總統就「黨同伐異」、「不分派系」的問題上，蔡英文非常具體的提出了反駁。

而她提出的例子，說來說去只有一個人，就是宋楚瑜。她邀宋兩度代表她出席APEC，在很多重大議題上，曾經請教過宋。不過，宋在交叉詰問時，卻說在年金改革、在勞動政策上，「妳沒有問過我。」

很多年前，打開電視都會看到「包青天」，當時有個外國人非常好奇的問：「你們的電視為何演來演去都是包青天？」

他要說的是，在歐美，戲劇裡「警察、法官是壞人」才有張力，警察、法官代表正義，是日常，壞人是特例，因為是特例，才有戲劇張力，所以，「難道你們只有包青天是好人嗎？」是他的疑問。

蔡英文在談到跨黨派的合作上，說來說去也只有一個宋楚瑜，難怪連宋楚瑜都會提出疑問。

(工商 )