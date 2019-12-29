蔡英文總統今天在辯論會交叉詰問時，批評韓國瑜「信口開河」，質疑韓的誠信問題。宋楚瑜反酸蔡，曾經承諾過還權於民、不能夠自我感覺良好，卻未兌現。韓國瑜也批蔡「妳的跳票何其多？」「反滲透法有謙卑嗎？」我們看到的是獨裁、獨裁再獨裁。

蔡英文在第二次發問時表示，一個政治人物絕對不可以信口開河，但是我們看到韓市長，從政見發表會到我們今天的辯論會，我們聽到了他很多很多信口開河的說法，韓市長也一再的被批評，他常常改口背棄承諾。關於選總統一開始你說絕對做好市長絕不會溜之大吉，國民黨提名的時候，你又說被動參選，初選開始以後，你又說Yes,I do，你的誠信已經破產了。

她說，一個星期前高雄市民不滿意你落跑上街抗議，你辱罵他們說是遮羞布？請問，你覺得誠信重要嗎？不管做總統，還是你要回去做市長，你要如何重建已經殘破不堪的誠信？同樣問題她也請宋主席表示意見。

宋楚瑜表示，非常感動的是，剛剛蔡總統回答了他的問題。那就是我們必須要讓人民覺得我們不是超級大總統，我們必須要讓人民曉得重大的政策，特別是兩岸的問題，我們應該要向人民好好的去說明。

因此他才提出來，我們要到立法院去向人民報告，也特別提到政治人物不可以信口開河。

沒有錯，說到一定要做到，這就是他剛剛一開場的時候，他最先提出來，「蔡總統妳曾經承諾過，那就是還權於民的基本思維」。

他批蔡當時對於馬總統時代的那些作為不以為然，那就是不能夠自我感覺良好，但是很顯然的，很多蔡承諾的事情，當然在執行上會有困難，但是不要忘了總統就是最重要的平臺。

必須要去整合好多這些不同的意見，甚至於黨外的意見，大家一起溝通。台灣會有今天的自由民主的制度，不是因為當年大家跨黨派的，能夠好好去合作嗎？

宋楚瑜批蔡幫他戴帽子，他說，蔡一例一休的問題，沒有請教過他，年改的問題，雖然跟副總統陳建仁有所交換一下意見，但蔡政府也沒聽他的。

韓國瑜則在回應蔡英文時，對蔡說他信口開河反酸蔡「我不敢認為蔡英文總統格局太小，

我只能說幫你寫讀稿機的這些幕僚格局太小」。三場政見會，從說他太平島挖石油、家裡的事情、摩天輪，到高雄市的問題等，不勝枚舉，我有時候都糊塗了「你在讀稿的時候，到底誰提供這些資料給你」。

他批蔡一個指頭指著他的時候，怎麼沒有想到妳自己「妳的跳票何其多？」蔡曾說勞工是心中最軟那塊，「你跳票了嗎？」蔡對工商企業，全國人民講謙卑謙卑再謙卑，「看到反滲透法有謙卑嗎？」我們看到的是獨裁、獨裁再獨裁。

他說，蔡承諾給台灣人民幸福快樂，四年來台灣人民，「如果你覺得過去蔡英文總統執政，你很快樂、很幸福，拜託，要投蔡英文」但如果你覺得不快樂、不幸福，「拜託你投票給韓國瑜」。

韓國瑜痛批蔡的小編拿報紙上、網路上寫的資料，讓蔡來政見會跟辯論會來修理韓國瑜，格局之小，「我不知道該信任還是不該信任你的格局」。

(中時 )