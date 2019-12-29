2012年進口賓士轎車原本是詐騙集團車手所有，士林地檢署為了償還被害人損失，先行拍賣避免因訴訟期間車輛貶值，將與下週進行拍賣。（翻攝自網站／李文正台北傳真）

士林地檢署偵辦詐欺集團案，遭羈押的被告「車手頭」詐騙多名被害人，金額超過200萬，並購買進口百萬轎車代步，檢察官擔心案件訴訟程序，被害人恐等待多時，轎車也會日益貶值，與被告協商後在12月31日先拍賣被告名下的轎車，用於償還被害人遭詐騙的損失。

檢察官日前委託行政執行署士林分署進行拍賣，並在網站上公布車輛照片，車手頭駕駛的Mercedes-Benz E350，今年年初行情在台幣90萬左右，2012年出廠後，行駛8萬1511公里，

拍賣預訂今年12月31日上午10時，在行政執行署士林分署1樓進行拍賣，起標價約70萬到80萬元，由競標者舉牌投標，最後價高者得標，但若是未達底標拍賣官將會宣布流標。當天早上開放民眾「賞車」1小時再進行投標作業。

士林地檢署指出，為了讓被害人損失的金錢能獲得賠償，雖然車手頭否認轎車是犯罪所得購買，但經由被告同意，他願意將車先行賣出，先用於償還貸款，剩下的錢才會用於償還被害人之用。

(中時 )