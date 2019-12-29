蔡英文電視辯論會第四階段結論全文：

主持人、提問人、宋主席、韓市長、全體國人同胞。

還記得，1994年的台北市長選舉，大家印象最深刻的一句話，就是「中華民國要滅亡了」。後來，台灣的每一次大選，這句話也常是特定陣營拿來做為競選的主軸。

25年過去了，中華民國依然是中華民國。當年的小嬰兒，現在都已經大學畢業了。25歲的年輕人，在這次的選舉，他可以投國民黨，可以投民進黨，也可以投第三勢力。但是，沒有人可以否認，他們對於主權、土地、民主、自由的熱愛。

不知道我的兩位競爭對手，有沒有想過，如果再一個25年，當人們回頭看這場選舉時。會如何評價我們的表現。誰在討論國家大政？誰只有信口開河？我想，事實已經很清楚。

我有自信，在這場選舉中，我是花最多時間，講政見的候選人。也是最努力實現2016年政見的總統，我要努力告訴大家，這四年來，我做了什麼；未來四年，我還要努力做什麼。

宋主席、韓市長，我們3個人的年紀加起來，超過兩百歲了。但請不要忘記，我們競選總統的目的，是為了年輕人的未來而戰。

台灣有很多的挑戰。年輕人需要知道，下一任總統，是否有能力，來因應國內外局勢的劇烈變化。

下一任總統，是不是有能力，改革各種累積已久的問題，包括經濟、財政、能源、司法、教育。

下一任總統，是不是有能力，打造一個「全齡照顧」的體系，包括幼托，包括長照的問題。

最重要的是，下一任總統，是否有能力捍衛國家主權和守護民主。不要小看年輕人，他們要的，不是只是一場表演而已。

蔡英文不是一個很有趣的人。我不會慷慨激昂，沒辦法隨時哽咽，更不會跪著走路，製造娛樂效果。

但是蔡英文知道，在做中華民國台灣總統的時候，必須要挺直腰桿，在國家被威脅的時候，捍衛尊嚴！

這三年多來，我做的很多工作，都是千頭萬緒、工程浩大，但也都有了重要的進展。因為我不怕挑戰，我也沒有私心。

人民最討厭領導人信口開河、沒有誠信。領導人，就是要重視承諾，拿出執行力，扛住壓力，達成目標。

畫大餅的政治，不是我的政治。我的政治，是扎扎實實的，把餅揉出來、烤出來、端上桌。

這七十年來，中華民國台灣面臨了許多的挑戰，但是我們不只是挺過來了，還把危機化為轉機。

從八二三砲戰，到九六年台海危機。

從八七水災，到九二一地震。

從SARS風暴、到非洲豬瘟來襲。

從中國磁吸效應，到美中貿易戰，到台商的回流。

每當台灣遇到困難，台灣人走出困境的方法，就是「團結」。這兩個字，就是中華民國不會滅亡的關鍵，就是台灣走向世界的動力。

只有團結，我們才能抵擋一國兩制的壓力，才能保有一個幸福尊嚴、自由民主的國家。

面對中國的挑戰，我會挺住，不會讓台灣成為下一個香港。面對瞬息萬變的國際情勢，我有足夠的專業跟智慧，為台灣找到出路。

我們在這個此時此刻，我們需要的，就是一位這樣的總統。下一個四年，請讓蔡英文帶領台灣。把這個充滿希望的國家，留給未來的台灣子孫。

擔任總統3年多來，我知道我並不完美，施政也還有很多需要精進的地方。但相信大家也看到，民進黨、蔡英文，會不斷地進步。

去年我們選不好，我把它當作是人民對我們的提醒。我們反省、我們檢討、我們改變。因為民進黨上上下下都知道，台灣人民沒有欠民進黨，但是，民進黨絕對不能辜負台灣。請支持三號蔡英文，謝謝。

(中時 )