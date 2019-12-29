2020總統辯論會後，國民黨總統候選人韓國瑜受訪，直指親民黨總統候選人宋楚瑜表現沉穩，但蔡英文總統表現讓他失望，太多事避重就輕，太仰賴讀稿機，有利的就攬在身上，不利的就馬上切割，如前總統陳水扁保外就醫、「卡神」楊蕙如網軍案、監委陳師孟案，都是推託之詞。

韓國瑜表示，他對宋主席的表現覺得很沉穩，蔡總統的表現他很失望，太多事避重就輕，她太仰賴讀稿機，顯然沒辦法脫離稿子，然後侃侃而談、表達中心思想，她不斷用小編蒐集大部分從網路擷取的資料來質疑他，很遺憾，總統要有中心思想跟勇氣，要與民眾接近，這4場下來，他對蔡英文很失望。

針對蔡總統提到陳水扁保外就醫跟陳師孟均非總統職權，韓國瑜痛批「完全是欺騙！」直言總統當然有影響力，怎可能沒有，有利益時，蔡攬在身上，沒有利益時就馬上切割，陳水扁跟她無關，切割楊蕙如，都無法負責到底，就挑起來有什麼好害怕呢？陳師孟則撇說在2個機關之間，事實上蔡總統當然有權利處裡，這都是推託之詞。

(中時 )