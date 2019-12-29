國民黨台南第五選區立委候選人蔡淑惠28日剛舉辦競選總部成立造勢，民進黨對手林俊憲29日到鹽埕北極殿參加南區後援會團結大會，他對國民黨屢次提及新潮流架空蔡英文總統，認為是惡意挑起民進黨派系恩怨。

蔡淑惠28日的競選總部成立造勢，找來選區的同黨議員盧崑福與林美燕，盧、林兩人合體蔡淑惠，營造黨內團結氣勢，盧崑福引用韓國瑜政見發表會的言論，猛批民進黨新潮流派系把持朝政要職，架空當總統的蔡英文。

林俊憲陣營29日舉辦南區後援會團結大會，民眾在寒風細雨中熱情相挺，他針對國民黨批評新潮流架空蔡英文的說法，是惡意挑起民進黨內派系恩怨，蔡英文政府內部會首長各派系都有，不只新潮流，甚至根本不是派系人馬，而是專業人才。

對於韓國瑜批評很多民進黨立委頻頻到大陸參訪，回台卻高喊反對大陸，林俊憲表示，民進黨從來就不反對兩岸交流，但大陸已成為亞太地區不穩定因素，台灣安全頻受威脅，就要請國民黨與台灣人民一起支持台灣的反滲透法。

林俊憲後援會團結大會在寒風細雨中展開，林俊憲走進觀眾席向鄉親一一拜票，呼籲民眾團結支持自己進入立法院。

(中時 )