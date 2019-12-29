文青歌手陳綺貞本周爆出深夜親吻一位已婚男子，曝光後還被對方太太喊破壞家庭要告，對此八字專家毛衣老師觀看陳綺貞八字，發現她的流年走到七殺，容易有爛桃花或變成第三者，並勸她要趕快跟正宮和解，千萬不要拖到明年，因為明年還有桃花衝要面對。

八字專家觀看陳綺貞流年，發現陳綺貞走七殺，要小心爛桃花，甚至明年還有桃花衝。（圖／翻攝自陳綺貞臉書）

毛衣老師表示，陳綺貞真的按照八字流年遇到感情的挫折，雖然已經表明不與男方來往，但是男方的正宮揚言要告到底，陳綺貞八字的地支都是桃花，有卯午未三種桃花，明年庚子年會產生很嚴重的桃花衝、桃花害、還有桃花刑，這也代表陳會因為桃花事件上演一部又一部的戲碼，而天干又是呈現「梟印奪食」代表斷財根的狀態，毛衣老師勸陳綺貞趁鼠年來臨之前，趕快與男方老婆和解，不要拖到年後處理非常不利。

命理專家毛衣老師表示，陳綺貞要趕快在豬年和正宮和解，不然拖到鼠年會更難處理。（圖／毛衣老師提供）

毛衣老師也表示，明年老鼠年是桃花年，容易因為桃花感情的事情惹是非，尤其是八字地支有子午卯的朋友，還有生肖屬猴、馬、羊、兔子的朋友，一定要小心，在交朋友的過程當中不要一時激情沖昏頭，造成不必要的麻煩，道德觀很重要。

(中時電子報)