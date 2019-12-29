「反」反滲透法 韓國瑜：如人民脖子綁炸彈

總統辯論會29日結束，國民黨總統候選人韓國瑜會後受訪，直言《反滲透法》讓人無法接受，未來和兩岸互動的人通通可能被起訴，台灣2300萬人民脖子上都像綁著炸彈，誰能引爆？引爆器就在民進黨手上！

韓國瑜表示，總統立委選舉剩14天，31日通過該法，就剩12天，選前12天通過這麼大爭議性法案所求為何？代表民進黨對總統、立委沒信心，擔心立委不過半，所以趕快通過，製造台灣人民恐懼感、亡國感，來催發選票。

韓說，這法律明明造成這的大爭議，程序正義沒顧到，行政院版本也沒有，卻要立法院強渡關山，這個怪異的目的何在？滲透來源交代不清楚，導致140至150萬台商眷屬，以及未來兩岸互動的人，包括親民黨主席宋楚瑜、台北市長柯文哲、雲門舞集創辦人林懷民、歌唱團體五月天、麵包師傅吳寶春，每個都可能隨時被起訴。

「台灣2300萬人民的脖子都綁著炸彈！」韓指出，誰能引爆炸彈？引爆器就在民進黨手上，甚或宗教團體，拜關公、媽祖都可能被起訴，民進黨居心不良，藉此影響選情，利用反送中、香港人流血，來恐嚇台灣人民，影響選票，反滲透法是百分百選舉操作，犧牲台灣人的民主，想換取選票，這完全不道德。

(中時 )