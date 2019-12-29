寶島羽球天后戴資穎今天透過社群網站和粉絲分享生活點滴，這次她「出賣」父親戴楠凱，放上老爸的結婚照，還把自己P在一旁形成父女的另類合照。

小戴讓球迷看到父親當年結婚時帥氣的結婚照，並把自己P上去，她寫道：「請收我一張不專業P圖，只因為我覺得自己跟戴爸結婚照長得太像了！」

戴資穎這張可愛的P圖再度成為球迷討論焦點，有人覺得孩子真的不能偷生，熊熊以為左邊是小戴裝扮，或是說這張圖證明果然是親生的，是非常溫馨甜蜜的一張照片，也有球迷留言戴爸有明星臉，乍看有點神似台語歌手陳雷。

(中時 )