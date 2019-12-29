台中市政府持續興建社會住宅，針對原住民朋友規畫專屬的社會文化住宅，分兩期於沙鹿區平等段、霧峰區錦州段用地上，合計興建645戶優質好宅，預計最快於111年11月底前完工。原住民族事務委員會29日在沙鹿區東晉五街第1期開發基地舉辦祈福活動及說明會；期盼透過結合社福、醫療、青創及產業等資源，提供優質居住環境，同時傳承原民傳統文化。

原民會主委林益陸說，截至今年11月份，台中市原住民人口達3萬5265人，遷居都會區原民人口持續增加，為解決原民居住問題及傳承傳統文化，市府規畫分別在沙鹿區平等段、霧峰區錦州段土地，推動興建兩期原住民專屬社會文化住宅。

原住民專屬社會文化住宅，不僅符合區位、建物、機能佳及租金公道等特色，更規畫導入托老、托幼、課輔、醫療、青年育成、社區營造與經濟產業等服務資源。第1期沙鹿區平等段原民社宅目前為住宅用地，可規畫110戶，變更為社宅用地增至338戶。

原民會表示，第2期霧峰區錦州段原民社宅基地，未來變更為社宅用地後，預計可興建307戶，合計可提供645戶優質好宅，預計109年提出預算並進行先期規劃，以期於111年11月底前完工。

今日沙鹿區平等段原民社宅開發基地祈福活動，包括副議長顏莉敏、市議員黃仁、林榮進、市議員朱元宏服務處代表、原民會主委林益陸、地政局副局長張鈞然、沙鹿區長廖財崇及多位族群與社團代表與會；現場結合傳統、創意及共享的方式進行祈福祭儀，並說明市府對於原民社會文化住宅的規劃內容。

(中時 )