▲2019第四屆嘉義馬拉松公益路跑，嘉義市長黃敏惠（右二）、監察院長張博雅（右一）鳴槍。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

2019第四屆嘉義馬拉松公益路跑，29日在寒雨中開跑，嘉義市長黃敏惠、監察院長張博雅鳴槍，來自國內外的萬餘名跑者參加，此次活動將把選手交回的晶片押金捐助嘉義市腦麻協會、嘉義縣若竹兒教育基金會、華山基金會嘉義縣站等弱勢團體。

黃敏惠表示，雖然從凌晨開始下起雨，但大家風雨無阻來健跑，用活力熱情驅散寒冷，非常歡迎來自國內外熱愛運動的朋友來到嘉義市，嘉義人好客，有很多在地美食，還有豐富的歷史文化，有機會一定要在嘉義市多停留2天去體驗、去感受，必定不虛此行。

主辦單位嘉義市體育運動總會表示，今年嘉義馬拉松公益路跑有20個國家1萬0442名選手報名，分為42K、21K、10K、5K等4組，正值嘉義市國際管樂節盛會期間，音樂嘉年華與運動結合，並揪跑者一起做公益，蒐集路跑選手交回的晶片，每塊晶片100元押金，捐助嘉義市腦麻協會、嘉義縣若竹兒教育基金會及華山基金會嘉義縣站。

路跑活動於昨天上午5時30分在民生國中前舉辦，參加的跑者穿雨衣先做健康操暖身，雖然天氣溼冷，仍擋不住愛跑步的熱情，槍聲一響，跑者都向前衝，因地面溼滑，有的跑者腳步踉蹌一下，馬上調整好腳步向前跑，展現強健體力。

(中時 )