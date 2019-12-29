上海社科院數字經濟競爭力報告 美星陸前三 18:232019/12/29 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由上海社科院主編的《全球數字經濟競爭力發展報告（2019）》近日正式發布，顯示在國家競爭力層面，2018年由美國、新加坡與大陸佔據全球數字經濟國家競爭力榜單前三。 據澎湃新聞報導，大陸2個主要城市北京和上海則分別排名第9和第14。其中在城市創新競爭力、城市人才競爭力、城市經濟和基礎設施競爭力的3個分項指標中，北京和上海也進入到城市經濟與基礎設施競爭力榜單前10名。 (旺報 ) #競爭力 #經濟 #城市 #上海 #數字 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟發展新模式2.0 蔡英文提出6大經濟目標 16:202019/12/25 財經 陸落戶限制城市再放寬 緩解三四線城市房地產庫存壓力 22:092019/12/25 財經 城市人口300萬內 陸取消落戶限制 04:092019/12/26 焦點新聞 建錩精益生產管理 掌握核心競爭力 04:102019/12/26 產業特刊 《科技》蘇貞昌：結合優勢產業，強化台衛星競爭力 13:412019/12/26 財經 《國際經濟》工業生產、零售銷售俱疲，日本Q4經濟拉警報 11:082019/12/27 財經 內需經濟很熱 「家庭經濟」信心連2月創史上最高 11:392019/12/27 財經 不要低估大陸經濟韌性 04:092019/12/28 論壇廣場 工商社論》面臨5G新時代對台灣競爭力的考驗 04:092019/12/29 財經要聞 數位經濟競爭力發展報告：美、新加坡、大陸居前三 18:232019/12/29 兩岸 財經熱門新聞 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 台積電核彈拱台股？老謝爆背後有「藏鏡人」 - 財經 【台股煉金術1】35K社工年賺股利30萬 祕技曝光 - 財經 選台積電？或台達電？網分析後大驚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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