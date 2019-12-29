由上海社科院主編的《全球數字經濟競爭力發展報告（2019）》近日正式發布，顯示在國家競爭力層面，2018年由美國、新加坡與大陸佔據全球數字經濟國家競爭力榜單前三。

據澎湃新聞報導，大陸2個主要城市北京和上海則分別排名第9和第14。其中在城市創新競爭力、城市人才競爭力、城市經濟和基礎設施競爭力的3個分項指標中，北京和上海也進入到城市經濟與基礎設施競爭力榜單前10名。

(旺報 )